Le Brico de Schaerbeek transformé en 49 appartements sociaux

Le chantier de transformation de l’actuel Brico de Schaerbeek en un complexe réunissant 49 appartements sociaux, un supermarché Lidl et un espace pour professions libérales débute pour l’instant. Il est porté par Redevco, le propriétaire des lieux, qui multiplie les projets de démolition-reconstruction.

Redevco Belgium, le propriétaire des lieux, annonce entamer le réaménagement du Brico sis avenue de Britsiers 38 à Schaerbeek, non loin du boulevard Lambermont et de la chaussée de Haecht. L’actuel magasin Brico sera entièrement démoli pour faire place à un complexe mixte abritant 49 appartements sociaux (quasi passifs), un supermarché Lidl (2.287 m² GLA) et un espace pour professions libérales. Le projet, dessiné par le bureau d’architectes UNAA (Gilles Dehareng), accueillera également un grand jardin en pleine terre et, en sous-sol, 126 emplacements vélos et 116 places de parking sur deux niveaux de parkings souterrains.

Les travaux dureront environ deux ans au total. L’objectif est d’ouvrir le supermarché Lidl et de mettre en location les appartements dès l’été 2025. C’est l’ASIS, l’Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale, qui sera l’occupant et le gestionnaire de la partie résidentielle du projet.

© UNAA Architects

«Avec ce programme mixte, mûrement réfléchi avec les autorités publiques, nous souhaitons apporter une contribution positive au quartier. La partie résidentielle apportera une belle diversification à notre portefeuille immobilier actuel», précise Gilles Bourgoignie, le directeur général du développement chez Redevco Belgium.

Propriétaire depuis plus de 20 ans déjà de l’important portefeuille immobilier historique racheté à GB-Inno-BM, le groupe Redevco appartient aux Brenninkmeijer, famille régulièrement référencée comme une des plus riches des Pays-Bas avec une fortune estimée à 22 milliards d’euros.

Durée de baux réduite

La branche belge du puissant groupe familial notamment propriétaire de l’enseigne C&A présente la particularité de réfléchir activement à reconvertir certains des anciens murs de Carrefour et Brico devenus obsolètes en jouant, pour les revaloriser, sur la mixité dans tous les quartiers où elle est présente. Outre Schaerbeek, un important projet de reconversion est également en préparation, en bonne intelligence avec les autorités communales et régionales, à Auderghem (ensemble Carrefour/Brico/Lunch Garden/Pizza Hut/Burger King).

© UNAA Architects

A terme, plusieurs analystes prévoient d’ailleurs une revente importante du portefeuille immobilier Redevco logé dans notre pays. L’an dernier déjà, le magazine économique néerlandais spécialisé Quote chiffrait le montant de cette mise à l’étalage stratégique ciblant la Belgique à environ 1,7 milliard d’euros. En cause: des revenus locatifs en baisse même s’ils atteignaient toujours, à l’échelle du groupe, 236 millions d’euros fin 2020.