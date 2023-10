Lancement d’un concours d’architecture pour le nouveau stade de l’Union

Le bouwmeester maître architecte de Bruxelles et le club de football de la Royale Union Saint-Gilloise (RUSG) lancent un appel à auteurs de projets dans le cadre de la construction du futur stade du club de Jupiler Pro League.

À l’étroit dans son historique mais vétuste stade Joseph Marien à Forest, par ailleurs classé, l’Union est actuellement en négociation pour la construction d’un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest. Si le processus aboutit, le club prévoit d’être prêt à entamer immédiatement les démarches pour l’obtention d’un permis.

En 2020, le club a désigné une équipe d’architectes (ESA et KSS) et plusieurs esquisses et études ont déjà été réalisées, alors que d’autres sont en cours, portant à la fois sur les possibilités du site, la configuration générale du stade et l’aménagement des tribunes et des espaces intérieurs, explique-t-on.

Avant le 6 novembre

La RUSG est maintenant à la recherche d’un architecte capable d’intégrer ce nouveau stade dans son environnement urbain, que ce soit en termes d’apparence, d’aménagement paysager ou de la gestion des flux de visiteurs. « En dehors des jours de match, le stade devra être un atout pour le quartier, refléter l’identité du club et s’intégrer harmonieusement dans le tissu urbain de Forest. L’ambition est de créer, en collaboration avec ESA et KSS, un stade innovant, empreint d’une approche durable, conçu pour résister à l’épreuve du temps », souligne-t-on encore.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature avant le 6 novembre prochain au Bouwmeester maître architecte (BMA) via l’adresse appel-oproep@bma.brussels. En concertation avec le BMA, le maître d’ouvrage sélectionnera quatre ou cinq candidats en vue de la participation à la phase suivante. Enfin, la date ultime de remise des offres est fixée au 22 décembre 2023, à 11h00.