La stabilisation des prix sur le marché de l’immobilier se confirme

On ne parle pas encore de baisse, mais les notaires ont observé une stabilisation du prix des maisons et des appartements par rapport à 2022. Au 1er trimestre 2023, le nombre de transactions immobilières a néanmoins reculé de 7,1% en Belgique au regard du 1er trimestre 2022, ressort-il du baromètre immobilier de la Fédération du Notariat communiqué vendredi.

La baisse de l’activité était de 3,5% en Wallonie, 5% à Bruxelles et 9,2% en Flandre. Dans le sud du pays, seules les provinces de Namur (+4,4%) et du Hainaut (+1,2%) ont su tirer leur épingle du jeu.

En revanche, la Fédération royale du notariat belge note une hausse des opérations par rapport à la période qui précède la pandémie de coronavirus. « Au cours du trimestre écoulé, nous constatons une progression de 7,3% au niveau national par rapport au 1er trimestre 2019. Sur cette base de comparaison, la Wallonie progresse le plus (+12,2%), suivie par la Flandre (+5,5%) alors que Bruxelles reste relativement stable », communique son porte-parole, Renaud Grégoire. Dans cette perspective, seul le Brabant wallon (-4,3%) a connu une régression en Wallonie.

Le marché immobilier en net refroidissement

Côté prix, les notaires ont observé une stabilisation du prix des maisons et des appartements par rapport à 2022 (respectivement +1,1% et +1,5%, hors inflation). Selon leurs calculs, les acheteurs ont payé en moyenne 4.000 euros de plus.

La hausse moyenne du prix des maisons au niveau national est soutenue par la progression enregistrée en Flandre (+3%). Le Hainaut a connu la plus forte augmentation de prix en Wallonie (+1,5%, +3.000 euros hors inflation) tandis qu’une dépréciation a surtout été constatée en province de Luxembourg (-3,4%).

En ce qui concerne le coût des appartements, seul le Hainaut a entériné une baisse (-1,9%, -3.000 euros) dans le sud du pays.

Les notaires belges épinglent également que la proportion de jeunes acheteurs (âge inférieur ou égal à 30 ans) a baissé sur les trois premiers mois de 2023 (27,6%) en comparaison à l’ensemble de l’année 2022 (30,1%).