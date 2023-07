La société Welcome in Liège pilotera les lieux de congrès et d’exposition de la Cité Ardente

Les filiales immobilières des intercommunales Ecetia et Noshaq convolent pour créer la SRL Welcome in Liège. Celle-ci sera désormais en charge du pilotage du Palais des Congrès et des nouvelles Halles des foires liégeoises.

La société Welcome in Liège (WIL), créée fin juin par Ecetia Real Estate et Noshaq Immo, aura ses quartiers provisoires logés au sein du Palais des Congrès, rénové à grands frais après les inondations de 2021 qui avaient sabordé les installations techniques du paquebot liégeois posé en bord de Meuse.

Ses statuts précisent qu’elle a pour objet la réalisation d’activités d’achat centralisées ou auxiliaires pour le compte de l’Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise, l’IGIL, ainsi que «toute autre opération généralement quelconque à elle confiée par cette dernière, et notamment le pilotage de l’attribution et de l’exécution de marchés de concession relatifs à l’exploitation de la Halle des Foires et du Palais des Congrès de Liège».

Offre polyvalente

La Ville de Liège, via l’IGIL, souhaite en effet dynamiser ces deux pôles de rencontres pour soutenir l’activité économique locale et développer le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) à l’échelle de la province. Le nouveau complexe des foires logé au sein du pôle multimodal de Bressoux (en face de l’écoquartier Rives Ardentes) et qui devrait être opérationnel dès la fin 2023 sera dédié à l’accueil d’évènements, salons professionnels et grand public, expositions, concerts, évènements sportifs, séminaires ou congrès, soirées, réceptions et évènements d’entreprises.

Halles des Foires. Ce nouveau complexe devrait être opérationnel dès la fin de l’année. © Archipelago/BAEV/Mangado & Asociados Architects

Aussi bien le bâtiment principal de 14.500m² que les halles connexes (3.000m², 2.500m², 2.000m² ou 1.000m²) ou celle dédiée aux spectacles (6.000m²) constituent une offre désormais modulaire et compétitive qu’il faut pouvoir dynamiser. Une esplanade d’exposition permettra aussi l’organisation d’événements en extérieur. L’ensemble a été conçu par l’association momentanée des bureaux d’architectes Archipelago, BAEV et Mangado & Asociados. Il est actuellement en phase de construction (entreprises générales BPC et CIT Blaton).

Welcome in Liège pilotera également – toujours pour compte de l’IGIL – le développement immobilier des autres biens immeubles logés au portefeuille de l’intercommunale immobilière liégeoise et centralisera les revenus tirés de l’exploitation des actifs liés à cette dernière.

Ecetia majoritaire

Du côté de l’actionnariat, il est stipulé qu’Ecetia Real Estate dispose de 10 actions nominatives de classe A, 50 actions de classe B et de trois administrateurs, Noshaq Immo disposant pour sa part de 50 actions de classe C et de deux sièges d’administrateurs.

Les administrateurs désignés sont respectivement Laurent Radermecker, Bertrand Demonceau (directeur général Ecetia) et Chloé Beaufays d’une part, Frédéric Driessens (CEO Noshaq Immo) et Laurent Burton d’autre part, ce dernier étant également nommé président du conseil d’administration.