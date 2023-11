La société immobilière WDP lève 300 millions d’euros

La société immobilière cotée WDP, spécialisée dans l’immobilier logistique, a levé 300 millions d’euros, l’objectif qu’elle s’était fixé, via une augmentation de capital, a-t-elle annoncé mercredi soir dans un communiqué.

L’augmentation de capital s’est faite par le truchement d’un placement privé accéléré et exonéré auprès d’investisseurs qualifiés et/ou institutionnels internationaux, selon l’entreprise.

Au total, 12.116.317 actions nouvelles ont été placées, ce qui correspond à environ 5,8 % du capital engagé avant l’augmentation de capital et ce, au prix de 24,76 euros par action. « Ce prix d’émission représente une réduction de 2,13 % par rapport au cours de clôture d’hier, mardi 28 novembre 2023 (25,30 euros) et de 2,98% par rapport au dernier cours du mercredi 29 novembre 2023 (25,52 euros). Compte tenu du prix d’émission et du nombre d’actions nouvelles, le montant brut de l’augmentation de capital s’élève à 300 millions d’euros », précise encore WDP.

La société souhaite utiliser cet argent frais pour financer un ensemble de nouveaux investissements d’environ 250 millions d’euros à un rendement locatif net moyen de 9%: des investissements en France et en Allemagne pour poursuivre le développement d’une plateforme paneuropéenne d’immobilier logistique, une acquisition à haut rendement d’un cluster logistique urbain en Roumanie et des développements propres supplémentaires sur les marchés principaux en particulier en Belgique et aux Pays-Bas, en plus du pipeline de projets existants. L’augmentation de capital renforcera également la position financière de WDP.