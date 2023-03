La SLRB achète 171 logements neufs dans le projet City Dox

Atenor a signé ce lundi avec la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de 171 appartements neufs dans le projet City Dox à Anderlecht.

Actuellement en chantier le long du canal Biestebroeck à Anderlecht, le lot 5 du mégaprojet de revitalisation urbaine City Dox, porté depuis des années déjà par le promoteur Atenor, propose 171 appartements neufs (tous gratifiés d’un PEB A), 2.700 m2 d’activités productives et 132 emplacements de parking répartis sur trois bâtiments interconnectés.



L’entreprise générale BPC a entamé les travaux de construction depuis quelques mois. Le gros-œuvre du rez-de-chaussée est en cours et l’ensemble sera livré début 2025. Au total, plus de 900 logements ont été ou seront livrés dans les années à venir pour constituer un nouveau quartier urbain de taille le long du canal.

Le lot 5 du projet prévoit 171 appartements neufs et 132 emplacements de parking répartis sur trois bâtiments interconnectés. © Xaveer De Geyter Architects

Nouveau quartier de taille



Implanté sur un site de 5,4 hectares, le nouveau quartier mixte City Dox comptera environ 155.000 m2 de développements immobiliers multifonctionnels. Il est agrémenté de nombreux jardins communs, d’un parc central, de promenades le long du canal et de facilités de parking. Sur son versant résidentiel, il attire non seulement des propriétaires et des locataires à long terme, mais également des personnes de passage à la recherche de locations de plus courte durée, services compris. C’est dans cette dynamique d’habitat diversifié que la SLRB prendra une positon stratégique dès 2025 via l’acte de vente finalisé ce lundi.