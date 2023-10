La Région flamande met en vente un immeuble emblématique du quartier Nord à Bruxelles

Après quelques mois d’approche du marché sous les radars, la Région flamande a officiellement lancé le processus de vente du complexe de bureaux Graaf de Ferraris, qui trône au cœur du ‘Petit Manhattan’ bruxellois depuis 25 ans, non loin de la gare du Nord, le long de l’avenue Albert-II.

L’immeuble mis en vente a été achevé en 1997 selon les plans du bureau d’architectes Jaspers-Eyers. Avec près de 40.000 m2 de surface utile répartis sur 13 étages hors sol et 3 étages en sous-sol. C’est le service des transactions immobilières du gouvernement flamand qui a été mandaté pour cadrer la vente du bien.

Occupé depuis 25 ans par les services de l’administration flamande, celui-ci est aujourd’hui vidé par son propriétaire public, tout comme les immeubles Arenberg et Ellipse. L’administration flamande a en effet décidé il y a plus de 5 ans déjà de centraliser tous ses services régionaux disséminés dans la capitale. Une partie a déjà investi un nouveau QG construit sur mesure sur le site de Tour & Taxis (Nextensa) et le solde des services déménagés sera relogé d’ci fin 2023 sur quelque 70.000 m2 (bail de 18 ans ferme) dans le complexe ZIN (ex-tours WTC profondément rénovées) de Befimmo, qui avait remporté ce marché stratégique devant deux autres concurrents retenus.