La haute école bruxelloise Francisco Ferrer déménagera dans le quartier nord

Suite aux problèmes de stabilité rencontrés dans le Palais du Midi en marge du chantier du Metro 3, une bonne partie de la haute école Francisco Ferrer prendra ses quartiers dans l’immeuble de bureaux Waterside dès 2025.

C’est un dossier qui fait du bruit dans les couloirs des sociétés de courtage en immobilier pour l’instant. Et c’est un déplacement massif qui pourrait ne pas enchanter non plus la plupart des 1.700 étudiants et 400 enseignants concernés sur le total des quelque 2.800 étudiants qui fréquentent l’important groupe scolaire bruxellois : ceux-ci seront bientôt déménagés du Pentagone au quai de Willebroek, au bout du quartier nord en face du site de Tour&Taxis.

Achat ferme

C’est la Ville de Bruxelles qui a la main sur la gestion des murs du pôle scolaire et qui a piloté le rachat ferme de l’immeuble de bureaux vieux de 20 ans, peu aux exigences environnementales régionales les plus récentes, pour 29,5 millions d’euros hors frais et hors travaux d’aménagement. Ces travaux seront en majeure partie à charge de la STIB, à l’origine du déménagement forcé et précipité qui devrait être effectif durant l’été 2025.

Le propriétaire vendeur n’est autre que Monument Immo Management (Monument RE), qui a racheté fin 2021, lors de sa mise en liquidation, le portefeuille de la compagnie d’assurance liégeoise Integrale, dont faisait partie cet actif à l’occupation chaotique. Depuis sa livraison en 2006 par la société de promotion Pylos, les quelque 12.000 m2 du Waterside ont en effet été bien peu occupés. Loués pour 9 ans au SPF Justice (Direction générale des établissements pénitentiaires) après leur rachat par Integrale en 2012, l’immeuble n’a guère été apprécié par certains de ses occupants, obligés de faire quotidiennement les navettes vers la place Poelaert.

«Plus loin que le nord… et à quel prix !»

Un rapide calcul permet de chiffrer à 3.000 euros le prix au mètre carré payé pour acquérir l’immeuble qui devra être profondément réaménagé pour correspondre aux besoins de son nouvel occupant scolaire. «Comme ce fut déjà le cas pour les fonctionnaires du SPF Justice, on se demande bien pourquoi on choisit de parachuter les étudiants si loin du centre-ville, dans un quartier où l’insécurité reste notoire et où les services de proximité sont peu adaptés même si cela évolue dans le bon sens», commente un agent immobilier proche du dossier.

Un autre renchérit: «De surcroît quand on sait qu’il y avait d’autres adresses sur la table des autorités bruxelloises en charge du dossier, situées non loin de la rue Royale ou avenue de la Couronne, et proposées pour des montants et des superficies commercialement concurrentiels».

Faouzia Hariche se défend

Questionnée sur ce choix, l’échevine bruxelloise de l’Instruction publique va droit au but: «Nous aurions bien sûr préféré conserver une implantation dans le Pentagone. Nous avons par ailleurs l’obligation légale de rester sur le territoire de la Ville de Bruxelles: impossible de déménager à Ixelles ou Saint-Josse, par exemple. En outre, il nous fallait trouver 11.000 m2 d’un seul tenant et je peux vous dire que pareille superficie ne court pas les rues pour l’instant. Nous avons en tout et pour tout reçu deux offres, dont une seule que le Comité de sélection a pu valider sur base des critères objectifs fixés», détaille Faouzia Hariche (PS). Pour cette dernière, le lieu retenu, outre la surface offerte et disponible dans les délais impartis, a l’immense avantage d’être très accessible en termes de mobilité intermodale (train/tram/Metro/bus) et d’offrir aux étudiants les services de proximité nécessaires au quotidien. «Quant à la consommation énergétique du bâtiment, il est crédité d’un certificat PEB C. Il n’est pas passif, mais c’est mieux que la grande majorité du bâti bruxellois et nettement mieux que les murs du Palais du Midi que les étudiants occupent actuellement», réagit encore l’échevine, qui soutient le choix de son administration.