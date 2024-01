On le sait déjà: il est possible de louer ses panneaux solaires, au lieu de les acheter. Certaines formules s’accompagnent d’une batterie domestique. Un investissement intéressant?

Fin du compteur qui tourne à l’envers, décrochage d’onduleur… Ces derniers mois, les mauvaises nouvelles se multiplient pour les propriétaires de panneaux solaires. Mais que faire de ce surplus d’énergie qui nous coûte finalement plus d’argent qu’il ne nous en rapporte? La batterie domestique s’impose pour certains comme une solution pour l’année 2024. Mais au vu des prix encore excessifs, le jeu en vaut-il la chandelle? Investir là-dedans est-il vraiment rentable? Et si louer sa batterie domestique s’avérait être une meilleure option à court terme?

Quand produire trop d’énergie devient handicapant

Les panneaux photovoltaïques présentent un gros avantage: il nous fournit de l’énergie gratuite. Mais comme pour toute innovation technologique, il y a une faille (et même deux!). À savoir que cette installation produit de l’énergie en journée, sous l’influence du soleil. Or, nous la consommons principalement le soir. Par conséquent, la production excède souvent la consommation durant la journée. Et c’est là que le bat blesse…

Car qui dit excès de production, dit injection sur le réseau. Or, à trop vouloir rendre à César ce qui appartient à César, le réseau se retrouve saturé. Sursollicité par la production solaire, celui-ci provoque alors le décrochage de l’onduleur des panneaux solaires. En d’autres termes, l’installation photovoltaïque ne produit plus d’électricité jusqu’à ce que la tension se soit stabilisée.

Pour lutter contre ce problème, les différents gouvernements ont supprimé le compteur qui tourne à l’envers. Ce système de compensation permettait aux consommateurs d’utiliser le réseau comme une sorte d’entrepôt dans lequel injecter de l’énergie et en retirer en cas de besoin. Un avantage donc si vous produisiez plus que vous ne consommiez. Ce n’est désormais plus le cas: les propriétaires de panneaux solaires doivent « à nouveau » payer pour l’énergie prélevée du réseau. Mieux vaut donc consommer sa propre énergie!

Stocker son énergie, une solution rentable?

C’est là que la batterie domestique s’impose: celle-ci permettrait de stocker l’énergie pour mieux la réutiliser plus tard, gratuitement! Ou presque… Le problème, c’est le prix de la batterie elle-même. Pour un système de qualité, il faut dépenser entre 4000 et 10.000 euros selon sa capacité de stockage, généralement de 3 à 15 kWh.

Outre le prix, il faut également s’intéresser à la durée de vie de la batterie pour pouvoir en évaluer la rentabilité. Elle est généralement comprise entre 10 et 20 ans, dépendant du nombre de cycles de charge-décharge et donc du modèle.

Enfin, la durée d’amortissement de votre batterie domestique dépend aussi du prix de l’énergie. Lorsque les prix de l’énergie sont élevés, ce délai diminue également. Et inversement. Or, les prix fluctuent de mois en mois, d’année en année. Il y aura donc des années bonnes, et d’autres qui seront mauvaises pour votre portefeuille.

Selon Test-Achats, une batterie domestique ne serait vraiment rentable qu’après 10 ans. Pourtant, au bout de cette période, la batterie aura perdu beaucoup de sa capacité. Elle n’aura gardé que 80% ou même 60% de sa capacité initiale.

Louer sa batterie domestique?

Dans ce contexte, l’idée de louer tout le système fait son chemin. Certains proposent déjà des formules de location tout compris: les panneaux photovoltaïques, l’onduleur, la batterie. Mais là encore, il faut voir si cela est vraiment plus intéressant. Louer une batterie domestique comporte des avantages et des inconvénients.

Des avantages

Le grand avantage de la formule, c’est de pouvoir étaler le paiement sur plusieurs années, et non en une fois comme l’exige généralement un achat.

sur plusieurs années, et non en une fois comme l’exige généralement un achat. Le prix reste fixe , peu importe l’inflation, l’évolution du coût de l’énergie…

, peu importe l’inflation, l’évolution du coût de l’énergie… Vous ne devez pas vous préoccuper de savoir quand votre batterie sera amortie, puisque vous payez mensuellement.

L’installateur est responsable du bon fonctionnement du système.

du bon fonctionnement du système. À la fin de la période de location, certains installateurs vous proposent de garder la batterie adomestique à vie ( elle vous revient donc ).

). Combinée à un système de gestion intelligente, la batterie domestique devient un atout financier. Cela vous permettra de réduire davantage votre facture d’énergie. Ce système anticipe les moments où vous bénéficiez moins d’énergie solaire, et stocke l’énergie du réseau lorsque celle-ci est moins chère.

Des inconvénients