L’ IBPT déménage d’une tour à l’autre dans le quartier nord de Bruxelles

Actuellement logé dans l’Ellipse Building, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications va migrer vers l’Allianz Tower (MöbiusI). Le loyer annuel facial avoisine 1,2 million euros (hors charges).

A la recherche d’un nouveau siège bruxellois suite au non-renouvellement de son bail dans l’Ellipse Building, propriété de Fubon, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a tranché : ses services resteront dans le quartier nord et occuperont tout prochainement une surface de 5.652 m2 dans la tour Möbius I voisine, développée par Immobel entre 2018 et 2021 selon les plans d’Assar Architects et rebaptisée Allianz Tower suite à son rachat par l’assureur allemand.

Pour rappel, sa jumelle (32.600 d’espaces de bureaux et 172 places de parking) a été rachetée par la Régie des Bâtiments dans le cadre du nouveau plan d’investissement pour le patrimoine immobilier de l’Etat (PPI).

A l’avant-plan, la cadette des tours Möbius, rebaptisée Allianz Tower, où l’IBPT prendra ses nouveaux quartiers bruxellois. © detiffe.com

Dépense publique compressible ?

La tour Allianz (en avant-plan sur la photo) couvre, elle, 26.600 m2 d’espaces de bureaux répartis sur 24 étages et est désormais entièrement louée. Le loyer facial négocié pour l’IBPT est fixé, selon CBRE (intervenu comme agent pour le propriétaire), à 210 euros/m2/an.

L’annonce de la signature du bail n’a pas manqué de faire réagir certains experts du marché, surpris que l’occupant public ne soit pas hébergé à moindre coût pour les finances publiques dans un des nombreux espaces de bureaux actuellement vides gérés par la Régie des Bâtiments.