Kasper Deforche quitte la direction de JLL Belux

Moins de deux ans après sa nomination, Kasper Deforche est remplacé par Sébastien Giordano à la tête de JLL Belux.

Après avoir quitté le poste de CEO de Werldhave Belgium de manière inopinée, il y a moins de deux ans, pour piloter le département belgo-luxembourgeois du conseil en immobilier international JLL, Kasper Deforche jette l’éponge.

Lors de son arrivée, début 2022, il avait reçu pour mission de mettre sur orbite la version 2.0 de la palette de services offerts par JLL Belux en déployant de nouveaux services intégrés et en les rendant rapidement rentables.

Dès son arrivée, il avait lui-même surpris ses proches et ses concurrents en nous déclarant qu’il n’aurait jamais le talent d’un vrai courtier. Certains commentent aujourd’hui en boutade, en apprenant son départ, qu’il avait vu clair.

La version officielle du pas de côté de Kasper Deforche est qu’il a décidé de saisir de nouvelles opportunités de carrière et quittera l’entreprise dès la rentrée prochaine. Lui-même ajoute en interne qu’il n’était là que pour lancer la transition, dans un marché du bureau en pleine mutation où l’occupant a repris la main, et que cette transition est largement sur les rails.

Sébastien Giordano, qui reprend le flambeau, semble un choix davantage prévisible puisqu’il vient du sérail et y étend ses responsabilités: il occupe actuellement le poste de Head of Project & Development Services (P&DS) de JLL Belux, dont il reprend au pied levé la direction générale.

Déjà basé à Bruxelles, il n’a toutefois rejoint JLL qu’en novembre dernier et reste peu connu dans le secteur. Mais, assure-t-on, «il est ambitieux, très humain et a déjà joué un rôle déterminant dans le leadership et le renforcement des nouvelles activités et services de JLL Belux».

Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur et d’une expertise dans le pilotage des études et la gestion de projets de construction, d’infrastructures et d’environnement, il devra rapidement rassurer la clientèle et les troupes maison, passablement ballotées depuis deux ans.

«Kasper continuera à travailler en étroite collaboration avec Sébastien et nos équipes pour assurer une transition optimale », rassure Charles Boudet, CEO de JLL France et responsable du cluster Belux, Europe du Sud et Europe centrale.

Rappelons que la nomination de Sébastien Giordano suit de peu celle d’Emna Rekik au poste de Country Lead et Head of Markets pour le Luxembourg.