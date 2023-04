Immobilier: ERA détrône Century 21

La stratégie était claire: leader en Flandre, ERA souhaitait se développer en Wallonie et à Bruxelles où les relais de croissance semblaient importants pour devenir le plus grand agent immobilier belge.

C’est désormais chose faite en raison, entre autres, des turbulences que connaît Century 21, l’ancien n°1. En 2022, le groupe immobilier ERA a engrangé un chiffre d’affaires record de 56 millions d’euros (+17%).

En Wallonie et à Bruxelles, la croissance est encore plus forte: +71% pour 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette performance permet de faire d’ERA le premier agent immobilier belge tant en nombre d’agences, de transactions que de chiffre d’affaires.

Avec 17 nouvelles agences ouvertes en 2022 dont cinq en Wallonie, le groupe dispose désormais de 140 bureaux en Belgique. Sur le premier trimestre de cette année, six nouvelles agences se sont ouvertes en Wallonie. ERA ambitionne à l’horizon 2030 d’exploiter un réseau belge de 180 agences, dont la moitié en franchise (60 en Wallonie et à Bruxelles) et d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.