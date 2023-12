Immobel met le rachat des tours Proximus sur «pause»

Immobel, qui avait emporté le marché de rachat et de rénovation des tours Proximus, marque un temps d’arrêt dans le dossier. En cas de dédit, elle perdra au moins 30 millions d’euros dans l’aventure.

Voici deux ans déjà, la plus ancienne société de promotion immobilière belge cotée en bourse avait été retenue par Proximus pour racheter et redessiner les tours de bureaux historiques que l’opérateur télécom belge occupe dans le quartier nord de Bruxelles.

En mars 2022, Proximus et Immobel ont ensuite finalisé des conventions liantes portant sur les engagements de chacune des parties: la première s’est alors engagée à céder à la seconde les murs de son siège social moyennant versement fin 2023 d’un montant avoisinant 143 millions d’euros et à conclure un contrat de relocation (sale and lease back) portant sur une partie des bâtiments reconvertis en ensemble mixte.

Mais aujourd’hui, l’acquéreur fait savoir par communiqué qu’«en raison d’inquiétudes soulevées qu’il soulève concernant la situation macroéconomique actuelle, les deux parties ont convenu, après de nouvelles négociations, de prolonger de 9 mois la période de clôture du contrat initialement prévue. Durant cette période s’éteignant au 3èmetrimestre 2024, Immobel conservera son droit exclusif de finaliser la transaction.

Entretemps, tous les employés de Proximus qui avait les tours du quartier nord pour lieu de travail ont été relocalisés non loin de là, au n°55 de la rue du Progrès, dans l’immeuble Boréal voisin (37.500 m²) récemment vidé par BNP Paribas-Fortis et racheté à Deka Immobilien par la société de promotion immobilière Ghelamco, qui le redéveloppera lorsqu’elle sera vidée de ses nouveaux occupants temporaires.

Versement irrévocable

Quelle que soit la décision finale d’Immobel, cette dernière s’est engagée auprès de Proximus à effectuer avant la fin de l’année en cours un versement irrévocable de 30 millions d’euros. Si elle décide endéans le délai de 9 mois d’exercer l’option d’achat, ce montant sera déduit du prix d’acquisition. Dans le cas contraire, la somme versée sera perdue. Entretemps, Proximus conserve la pleine propriété de son siège», précise la direction.

Le projet de reconversion mixte imaginé par les architectes néerlandais du bureau Neutelings-Riedijk associé au bureau belge Jaspers-Eyers. On saura dans 9 mois si le concept deviendra réalité ou pas… moyennant obtention des permis demandés en juin dernier.