Immobel doit revoir sa copie sur son projet de rénovation lourde du siège de Total

L’avis de la Commission de concertation de la Ville de Bruxelles rendu la semaine dernière oblige Immobel à revoir sérieusement son projet baptisé Isala lancé sur l’ex-siège de Total, au n°33 de la rue de la Loi.

Pourtant qualifié de favorable, le double avis (urbanisme et environnement) rendu par la Commission de concertation sur la demande de permis d’urbanisme introduite par Infinito, une filiale anonyme d’Immobel, oblige cette dernière à revoir sérieusement ses plans.

Dans ses conclusions générales clôturant 14 pages de rétroactes et précisions, l’avis stipule que le projet déposé «propose une requalification qualitative de l’ensemble bâti mettant en valeur les qualités patrimoniales du bâtiment existant, permettant la restitution d’un jardin de pleine terre et proposant des plateaux de bureaux flexibles; mais que la densification proposée, à l’usage quasi exclusif du bureau, se fait au détriment du potentiel de reconversion futur du bâtiment mais aussi des îlots adjacents et est contraire aux intentions communales et régionales en faveur de davantage de mixité fonctionnelle au sein du quartier. Dès lors, le projet devrait être revu en conséquence », conclut la Commission de concertation unanime, qui demande que la modification du projet global intègre une proportion significative de logements et fournisse une étude complémentaire permettant de démontrer la convertibilité des espaces de bureau en logement à terme, en fonction de la profondeur du bâti, de la position et de la configuration des noyaux en les adaptant le cas échéant.

© Neutelings Riedijk + Jaspers-Eyers

Parmi les autres recommandations à suivre, on relèvera notamment, sur le volet environnemental, la suppression ou la révision du jardin d’hiver afin de permettre un meilleur ensoleillement de la partie du jardin aménagée en pleine-terre, la mise en place d’un système géothermique ouvert et non fermé et l’étude de la possibilité de rejeter le trop-plein du bassin d’orage et de la citerne de récupération au sein de la zone de pleine-terre du projet.

Pour rappel, la conception de l’ensemble a été confiée aux bureaux d’architectes Neutelings Riedijk (NL) et Jaspers-Eyers (B). Le calendrier initial du porteur de projet prévoyait d’entamer le chantier de démolition avant l’été 2023 pour livrer l’ensemble avant fin 2025. Il devra sans doute être revu.