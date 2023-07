Dans le top cinq des rues les plus chères de Bruxelles-Capitale, on retrouve trois artères de la commune d’Uccle. Et dans les autres communes? Petit coup d’œil aux prix de l’immobilier dans les zones les plus onéreuses de la capitale.

On le sait: investir dans l’immobilier à Bruxelles n’est pas à la portée de toutes les bourses. Le coût du mètre carré s’établit en moyenne à 3.453 euros en 2022. Parmi les communes les plus chères, on retrouve notamment Ixelles, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre (pour les appartements), ainsi que Watermael-Boitsfort (pour les maisons).

Si vous souhaitez acheter, Molenbeek-Saint-Jean et Koekelberg sont les meilleures affaires du moment, avec en moyenne un prix qui oscille autour des 2600 euros/m² pour les appartements et 2400 euros/² pour les maisons.

Quant au neuf, les prix suivent une courbe ascendante et il n’est plus question d’une stabilisation pourtant espérée. Le prix moyen d’un appartement neuf en Belgique s’élève à présent à 291.888 euros et il est le plus élevé à Bruxelles (369.150 euros). Une évolution des prix qui correspond à l’inflation et à l’augmentation des coûts de construction.

Immo: top 5 des rues les plus chères dans chaque commune

Et si on zoomait un peu? Petite nouveauté d’Immoweb: ils ne se limitent plus seulement aux prix de l’immobilier selon les Régions, les provinces ou les communes. Mais s’intéressent désormais aussi aux prix des logements quartier par quartier et rue par rue. Ils ont récemment réalisé l’exercice pour Bruxelles. Sans grande surprise, « le top 5 des rues les plus chères de la Région de Bruxelles-Capitale se compose quasi entièrement d’artères des communes bruxelloises les plus chères », peut-on lire dans leur analyse.

Ainsi, la rue la plus chère est l’Avenue des Chalets à Uccle (5662€/m²), suivie de près par la Rue du Buisson (qui s’étale sur les communes de Bruxelles-ville et Ixelles) avec un prix hybride moyen de 5600€/m². Les deux dernières rues de ce classement se situent à Uccle : la Drève du Caporal (5529€/m²) et la Drève de Lorraine (5514€/m²).

Et dans les autres communes? Consultez les prix moyen de l’immobilier dans les rues les plus onéreuses de Bruxelles.