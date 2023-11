Immo: quelle est la maison de rêve des Belges?

La Loterie nationale a réalisé une enquête sur les rêves et désirs des Belges. Côté immo, les préférences ont parfois de quoi surprendre… en raison de leur simplicité.

Dites-moi votre rêve le plus fou, je vous dirais qui vous êtes ». Oui mais voilà, des rêves fous, les Belges n’en ont pas vraiment. Surtout côté immo. Car si les citoyens ont bel et bien une brique dans le ventre – Flamands, Wallons et Bruxellois souhaitent tous acheter une maison – la plupart gardent les pieds sur terre et évoquent des projets plutôt réalistes, selon l’étude menée par l’organisateur de jeux de loterie.

Une maison écologique

Pas de folie des grandeurs, de villa 4 façades avec piscine ou jacuzzi, de jardin XXL ou encore de home cinema à l’américaine. 40% des personnes interrogées aspirent plutôt à une maison écologique, et pourquoi pas passive tant qu’on y est. Un choix sans doute guidé par la conjoncture actuelle.

Il faut dire, le luxe, c’est sympa, mais ça coûte cher. Alors si 33% des Belges sont prêts à investir dans le confort haut de gamme, beaucoup préfèrent assurer leurs arrières avec un logement qui ne consomme finalement que très peu d’énergie. Car c’est là tout l’attrait d’une maison écologique, qui repose sur trois grands piliers:

elles sont généralement conçues pour permettre de réaliser des économies substantielles en chauffage et en électricité ; Des matériaux bons pour la santé: ce type de logement est construit avec des matériaux non toxiques, naturels et locaux ;

ce type de logement est construit avec des matériaux non toxiques, naturels et locaux ; … et pour l’environnement: construire une maison écologique nécessite de prendre en compte l’environnement dans lequel on construit son habitation afin de limiter l’impact négatif sur celui-ci.

Un rêve difficile à atteindre

Pour beaucoup de personnes, cette ambition semble de plus en plus inaccessible. En particulier pour les jeunes de 18-34 ans, qui voient leur rêve d’accès à la propriété s’éloigner avec la hausse des taux d’intérêt. D’autant plus que ces dernières années, les prix des logements, du simple studio à la villa, n’ont fait que grimper, pour parfois atteindre des sommets.

Et comme si la situation n’était pas déjà assez compliquée, les banques ne prêtent plus 100% du crédit comme elles le faisaient auparavant. Aujourd’hui, les jeunes candidats à l’achat doivent mettre environ 20% de fonds propres. Des fonds qu’ils n’ont souvent pas…

Un petit plus

Mais une fois la maison acquise, cela suffit à leur bonheur. « Les Belges ne peuvent plus s’en passer », révèle l’enquête. Cela n’empêche pas 15% d’entre eux d’envisager un logement supplémentaire ou une maison de campagne. Ce sera surtout le cas pour les 35 ans et plus, dont certains y voient là une forme d’investissement.

À l’heure actuelle, près de 1,2 million de Belges posséderaient une résidence secondaire. Par « résidence secondaire », on entend un bien immobilier aussi bien destiné à son usage personnel ou pour la location, que cela soit en Belgique ou à l’étranger.

« La recherche d’un plus grand confort de vie, le partage du bonheur avec les personnes aimées et la tranquillité d’esprit sont des thèmes communs », conclut Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie nationale. Et cela passe naturellement par le toit que l’on a au-dessus de notre tête…

