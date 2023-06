Immo à La Panne: « de nouveau des acheteurs étrangers »

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur La Panne où après plusieurs années de turbulences, le marché local a retrouvé des eaux plus calmes.

A l’ouest, La Panne est la commune côtière où l’évolution des prix est la plus marquée: entre 2018 et 2022, le prix médian des appartements y a grimpé de 34,5% pour atteindre 195.000 euros. La Panne reste une station balnéaire relativement bon marché, mais les prix sont plus bas à Middelkerke, Westende et Blankenberge.

Une correction suivra-t-elle la forte augmentation des prix observée ces dernières années? Les agents immobiliers Bram Haerhout, d’Immo Albatros, et Frederick Van de Kerckhove, office manager chez ERA Servimo De Panne, ne le pensent pas. “Bien que les hausses de prix aient cessé, ceux-ci atteignent encore les niveaux élevés de 2022, déclare Frederick Van de Kerckhove. Dans les emplacements de premier choix, nous constatons des écarts allant jusqu’à 5.500, voire 6.000 euros/m2.”

Pour un appartement récent en bord de mer, d’une surface classique de 90 m2, il faut compter sur un prix de 450.000 euros, soit 5.000 euros/m2, selon Bram Haerhout. “Juste derrière la digue, pour les logements situés du côté ensoleillé, le prix au mètre carré tombe à 4.000 euros. En seconde ligne, il est de 3.250 euros/m2.”

Lire aussi | Immo à la mer: ralentissement bienvenu

L’activité immobilière à La Panne semble se maintenir. “Les premières semaines de l’année 2023 ont encore été assez calmes, mais à partir de février, les ventes ont commencé à s’intensifier”, explique Frederick Van de Kerckhove. Bram Haerhout parle d’un “marché incertain” en début d’année. “Cependant, nous avons très bien vendu en mars et en avril, et le mois de mai a également bien démarré. Cela correspond à la dynamique du marché telle qu’elle était avant la crise sanitaire. Ceux qui achètent un appartement sur la côte aiment le faire au début du printemps pour pouvoir en profiter dès l’été.”

Selon les agents immobiliers, la demande reste soutenue, même si les niveaux record de la période du covid ne sont plus atteints. Et Bram Haerhout note que l’offre augmente à nouveau. “Par conséquent, le marché se calme un peu. La période où les candidats à l’achat devaient parfois enchérir les uns contre les autres est révolue”, assure-t-il.

Davantage de nouvelles constructions

Les deux agents immobiliers se félicitent du nouveau dynamisme de La Panne, qui se traduit également par une augmentation du nombre de nouveaux projets. “Les promoteurs immobiliers ont récemment retrouvé le chemin de notre commune”, explique Bram Haerhout.

Frederick Van de Kerckhove note que les acheteurs étrangers redécouvrent également La Panne. “Au début des années 2000, nous avons vu beaucoup d’acheteurs luxembourgeois et allemands. Cela s’est complètement arrêté, mais aujourd’hui, nous avons de nouveau des acheteurs étrangers: des Français du Nord mais surtout des Allemands et des Luxembourgeois.” Chez Immo Albatros, à une exception près, la clientèle est entièrement belge. “Avec une proportion de 50% de Flamands et de Wallons, précise Bram Haerhout. Pour les habitants de Mouscron et de Tournai, La Panne est la station balnéaire la plus proche.”