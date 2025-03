Il y a de plus en plus de femmes dans le secteur de la construction

Le nombre de femmes augmente plus rapidement dans le secteur de la construction que dans d’autres domaines, observe jeudi la fédération de la construction Embuild. En 2024, 21.637 femmes étaient actives dans le secteur construction, soit 1,3% de plus qu’en 2023. Dans les autres secteurs d’activité, cette hausse s’élevait seulement à 0,4%.

“Le secteur de la construction et de l’installation rattrape chaque année encore un peu plus son retard, et il en a bien besoin. Il tend à une présence accrue des femmes, même si les hommes restent encore largement majoritaires avec une part de 89,5 %”, explique la directrice-générale d’Embuild, Christine Lhoste.

Les fonctions de services internes, comme le marketing, la vente, l’administration, la planification ou le conseil juridique, sont devenues de plus en plus importantes au sein des entreprises de construction et d’installation au cours des dernières années et sont de plus en plus occupées par des femmes, souligne Embuild.

L’augmentation du nombre de femmes concerne ainsi surtout des fonctions d’employées (+1,5% sur une base annuelle). Du côté des ouvrières, une baisse de 0,8% a été constatée en comparaison à 2023.

Avec une hausse moyenne de 1,3% en 2024, la construction s’est fortement féminisée en comparaison à d’autres secteurs. À titre d’exemple, le nombre de femmes a augmenté de 0,1% dans le domaine de l’agriculture et de 0,4% dans le secteur des services l’année dernière. L’industrie a, elle, enregistré une baisse de 0,5% des travailleuses en 2024.

“Nous sommes convaincus que la construction se féminisera dans les années à venir. C’est une nécessité. En effet, le secteur de la construction est confronté à une grave pénurie de main-d’œuvre, tant chez les ouvriers que chez les employés. Dans ce cadre, il serait intelligent, en tant que secteur, d’investir pleinement dans le potentiel de travail des femmes”, conclut Christine Lhoste.