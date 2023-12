Huit consommateurs sur 10 trouvent correct le paiement des acomptes dans la construction

Le recours aux acomptes est une pratique courante dans le secteur de la construction, permettant l’achat anticipé des matériaux nécessaires. Selon une enquête de Dedicated auprès de 760 entreprises et 764 consommateurs, 68 % des entreprises exigent des acomptes.

Bien que la Fédération de la construction recommande de limiter les acomptes élevés et de les verser en fonction de l’avancement des travaux, 78 % des consommateurs ne jugent pas les montants excessifs.

Niko Demeester, CEO d’Embuild, souligne que les acomptes servent à sécuriser les commandes et à préfinancer les matériaux, expliquant que les marges bénéficiaires étant faibles, les entreprises ne peuvent supporter seules le coût des matériaux.

Les raisons invoquées par les entreprises pour demander des acomptes incluent la sécurisation des commandes (27 %), les demandes d’acomptes lors de l’achat des matériaux (26 %), le préfinancement du matériel (26 %), la prévention du risque d’impayés (14 %) et le préfinancement des salaires des employés (8 %).

Les consommateurs

Concernant les consommateurs, 78 % ne considèrent pas les acomptes comme un obstacle, et seulement 18 % négocient le montant, tandis que 21 % discutent du délai de paiement. La majorité (45 %) paie l’acompte peu de temps avant les travaux, et 23 % entre le vingt-et-unième et le quarantième jour précédant les travaux.

Niko Demeester conseille d’éviter les acomptes excessifs, qualifiant les clauses exigeant des paiements anticipés de 100 % comme potentiellement illégales. Il recommande également de verser des acomptes supplémentaires en fonction de l’avancement des travaux.