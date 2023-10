Ghelamco et Ville de Liège main dans la main pour construire 284 logements à Droixhe

Au terme de l’enquête publique, la Ville de Liège marque son accord sur la modification des voiries communales nécessaires en marge de la construction d’un important projet résidentiel de 284 appartements logé au square Micha à Droixhe.

Les autorités communales liégeoise confirment avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la demande conjointe de permis intégré introduite pour construire un ensemble immobilier conçu par l’Atelier Chora et comprenant 284 logements répartis dans 12 immeubles verticaux de 6 ou 7 étages bâtis sur un socle acueillant plus de 2.000 m2 de surfaces commerciales et horeca. Le projet nécessite une modification de voiries communales sur une partie du domaine public et le tout sera développé sur un important quadrilatère de 12.500 m2 logé entre le square Alfred Micha et la place Louis De Geer, en bordure du parc de Droixhe et de la Meuse, juste en face des nouvelles halles des foires.

© Atelier Chora

Après analyse des trois réclamations introduites et non retenues, la Ville marque son accord sur la modification de voiries communales telle que reprise au plan dressé par le géomètre T. COLSON et intitulé «Droixhe-Square Micha-Plan de délimitation et schéma général du réseau de voiries».

Décision imminente

La décision finale sur le projet en vue de la délivrance des permis ne devrait plus tarder: elle est programmée (point 134) en séance publique du Conseil communal ce lundi 23 octobre à partir de 17 heures.