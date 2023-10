Fin des passoires énergétiques: la Wallonie donne ses échéances

Le gouvernement wallon a approuvé vendredi en première lecture un calendrier progressif d’exigences à la rénovation énergétique des logements en Wallonie afin d’inscrire la Région dans ses objectifs climatiques à l’horizon 2050.

Ce calendrier de référence varie selon le statut du logement (résidence du propriétaire, location actuelle, 1ère mise en location…) et selon l’occupant du bâtiment (déjà propriétaire, nouvel acquéreur).

Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, les propriétaires bailleurs qui mettraient en location pour la première fois leur bien ne pourront plus louer de passoires énergétiques (PEB G). Et à partir du 1er juillet 2026, les nouveaux propriétaires d’un bâtiment de label PEB G, F ou E devront atteindre le label PEB D dans les cinq ans du changement de propriété, selon le calendrier adopté vendredi.

« Les logements wallons sont responsables de 16% des émissions de gaz à effets de serre en Wallonie et 45% d’entre eux sont de véritables passoires énergétiques, avec un label PEB G ou F. Cela demande bien sûr des moyens et des aides. C’est pour cela que les primes à la rénovation et les prêts à taux zéro assortis de primes (Renopacks) existent et ont largement été augmentées durant cette législature », fait valoir le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry (Ecolo), cité dans un communiqué.

« Ces nouvelles exigences de performance énergétique auront donc aussi un énorme impact pour le confort, le portefeuille tant des locataires que des propriétaires ainsi que la valeur du bien immobilier », ajoute le ministre.

Selon l’exécutif wallon, l’horizon fixé par le texte vise à ce que les propriétaires entreprennent des travaux pour atteindre progressivement un label PEB A d’ici 2050.

Approuvés vendredi en première lecture en gouvernement, les textes seront à présent soumis à la consultation du secteur avant 2e lecture en gouvernement. Ce dernier fixera alors les modalités pratiques du calendrier, avec les éventuelles exceptions ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Une 3e et dernière lecture devrait encore suivre avant passage devant le Parlement wallon pour adoption.