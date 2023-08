Expertise Immo: l’habitation kangourou, un bien atypique et rare

Vendre ce type de bien est une belle opportunité, à condition de savoir le mettre en valeur.

L’habitation kangourou connaît un fort engouement ces dernières années. Ce bien atypique est en effet recherché en grande partie par les familles et les professions libérales. Découvrons ce concept à la fois simple et complexe qui séduit toutes les générations.

Une maison kangourou est un terme couramment utilisé dans l’industrie immobilière pour décrire une résidence qui permet à ses occupants de loger des membres de leur famille élargie dans une partie de la maison légèrement séparée mais surtout avec un accès indépendant. A l’image d’une maman kangourou qui porte son bébé dans une poche, la famille “porte” une autre partie de la famille (grands-parents ou jeunes adultes) au sein de son habitation.

Un confort pour les étudiants

Il convient de souligner que cette maison est une maison unifamiliale, dont la législation peut varier en fonction de la Région. En effet, à Bruxelles, cette dénomination est souvent utilisée pour des maisons unifamiliales offrant la possibilité d’une cohabitation intergénérationnelle. Les maisons dites “bel étage” présentent souvent cette configuration, avec un garage au rez-de-chaussée et la pièce de vie principale au premier étage. Laissant ainsi d’autres pièces à vivre au rez-de-chaussée. Des aménagements sont également souvent prévus pour offrir une intimité supplémentaire aux occupants.

La maison kangourou représente une solution idéale pour les parents de jeunes diplômés qui cherchent à offrir à leurs enfants une situation confortable tout en favorisant leur indépendance. Avec un marché de l’emploi plus précaire et des ressources financières limitées pour investir dans l’immobilier, ce concept novateur permet aux jeunes diplômés de disposer de leur propre espace de vie privé tout en restant à proximité de leurs parents.

Une autonomie pour les aînés

D’un autre côté, c’est un excellent moyen d’accueillir les seniors et de leur prêter assistance en cas de besoin. En partageant leur foyer avec leur famille, les aînés peuvent bénéficier d’un soutien social et émotionnel régulier qui contribue à réduire leur sentiment de solitude. De plus, les membres de la famille peuvent apporter une aide précieuse pour les tâches quotidiennes telles que la préparation des repas, le nettoyage et les soins de santé, améliorant ainsi le bien-être des personnes âgées.

Il est important de noter que la configuration de l’habitation kangourou peut avoir des implications fiscales et comptables. Par exemple, en Région bruxelloise, les différents membres de la famille vivant sous un même toit aux yeux de la loi sont imposables dans leur ensemble.

Une offre rare

Les maisons kangourou étant difficiles à trouver, les propriétaires vendeurs peuvent valoriser leur bien en mettant en avant cette configuration qui est particulièrement attractive pour les professions libérales et les familles recomposées.

N’hésitez donc pas à aménager chaque pièce selon les besoins des potentiels acquéreurs et à rédiger une annonce immobilière à destination de la cible visée.

En conclusion, l’habitation kangourou séduit de plus en plus, en particulier les familles et les professions libérales. Une configuration atypique qui présente de nombreux atouts mais qui comporte aussi des complexités. Quoi qu’il en soit, vendre ce type de bien est une belle opportunité, à condition de savoir le mettre en valeur.