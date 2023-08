Et si on investissait dans un kot d’étudiant ?

Investir dans l’immobilier étudiant n’a que des avantages… à condition que le système de location et de gestion qui l’accompagne soit au point. Nils Vanhauwaert, Chief Commercial Officer chez Upgrade Estate, nous explique pourquoi.

« Pour correctement évaluer les kots d’étudiants en tant qu’investissement, vous ne pouvez pas ignorer la loi de l’offre et de la demande », insiste Nils Vanhauwaert. « Bien que, selon les statistiques, le nombre de jeunes, âgés de 18 à 22 ans, connaisse un creux démographique en 2022, le manque (historique) de chambres d’étudiants existait déjà bien avant. Etant donné que de plus en plus de jeunes entament des études supérieures et étudient plus longtemps, le nombre d’étudiants augmentera de manière exponentielle au cours de la prochaine décennie. Et ce, alors que le nombre de nouveaux kots est limité ».

Un investissement sûr

Ainsi, la garantie d’avoir un taux d’occupation indique déjà qu’il s’agit d’un investissement sûr et intelligent, mais ce n’est pas tout. « En ce qui concerne le loyer, les chambres d’étudiants offrent une certaine sécurité pour les paiements. Sans compter que l’investissement de base est moins important que pour un bien classique, ce qui n’est pas négligeable de nos jours sur un marché immobilier où les prix montent en flèche. »

De plus, dans de nombreux cas, M. Vanhauwaert voit une situation « win-win » si ce sont les parents qui investissent dans un kot pour leurs enfants. « Il n’y a pas que le rendement qui compte à leur yeux, ils ont également la certitude que leurs enfants se retrouvent dans un kot sûr et de qualité. C’est un avantage car cela offre une grande tranquillité d’esprit aux parents.

S’agit-il également d’un investissement intéressant pour les personnes qui n’ont pas d’enfants en âge d’étudier ?

« Au sein de notre portefeuille d’investissement, nous constatons que 20 % de ceux qui investissent dans des kotes sont effectivement parents d’un étudiant, ce qui signifie que la majorité d’entre eux recherchent simplement un investissement sûr. En ces temps de fluctuations boursières et d’instabilité du secteur immobilier, investir dans l’immobilier étudiant est un choix logique pour tout le monde. »

Facteur important de la gestion

Quels sont les éléments à prendre en compte par les investisseurs potentiels ?

« Outre l’aspect, la convivialité et l’emplacement, il est essentiel de vérifier s’il existe un système de location et de gestion adéquat. Investir dans des chambres d’étudiants, c’est attrayant, mais c’est un investissement qui nécessite une gestion sur le long terme. En effet, s’agissant d’un logement étudiant, les chambres doivent être relouées tous les ans. Et il va sans dire que toutes les chambres, ainsi que les parties communes, nécessitent un entretien approfondi ».