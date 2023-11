Equilis cède à Ascencio le solde du retail park Bellefleur de Couillet

Equilis Belgium a conclu hier la cession de 100% des parts de la société Holdtub SRL, détentrice de trois cellules commerciales dans le retail park Bellefleur à Couillet (Charleroi) pour une surface totale de près de 3.000 m².

Récemment redéveloppées, les dernières cellules du complexe commercial carolo cédées à la SIR Ascencio sont entièrement louées et occupées par les enseignes Jysk, Poltronesofà et Jack&Jones. Actifs dans les secteurs de l’ameublement, de la décoration et de la mode pour hommes, les nouveaux locataires viennent renforcer encore la mixité commerciale du site, dont le succès commercial se maintient depuis son ouverture.

© DR

Le redéveloppement bouclé par la branche belge du groupe Equilis vient s’ajouter à l’extension commerciale de 15.000 m2 déjà cédée, après livraison en 2015, à Ascencio. La transaction bouclée hier avoisine 7 millions d’euros et est entièrement financée par de la dette.

Opération en famille

Les murs du retail park Bellefleur appartiennent donc désormais à 100% à Ascencio, la société immobilière réglementée (cotée) fondée par la famille Mestdagh également aux commandes de la société de promotion immobilière Equilis.