Eaglestone lance le développement de 250 logements et 60 unités de coliving à Woluwe-Saint-Lambert

The W, un projet de reconversion de bureaux en logements porté par Eaglestone rue Neerveld 101-103 à Woluwe-Saint-Lambert, vient d’être validé par le gouvernement bruxellois. L’immeuble voisin sera également reconverti.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vient de publier sa décision : le 16 février dernier, il a approuvé le projet d’arrêté déclarant «recevable mais non fondé» le recours introduit par la commune de Woluwe-Saint-Lambert contre la décision du fonctionnaire délégué de délivrer un permis d’urbanisme tendant à «transformer en 135 logements, 133 emplacements de parkings et 238 emplacements pour vélos» un ancien immeuble de bureaux sis rue Neerveld 101-103 redessiné par le bureau d’architectes ArtBuild.



Le permis d’urbanisme est donc délivré à la société de promotion Eaglestone qui avait racheté le bâtiment de plus de 13.000 m2 à M&G Real Estate en octobre 2018.

Le permis final pour le projet The W prévoit la construction de 123 appartements. © ArtBuild Architects





Initialement, le volume d’investissement nécessaire pour reconvertir l’ensemble, rebaptisé «The W», en appartements (tout en conservant la structure existante) avait été évalué à 50 millions d’euros et la livraison était prévue pour 2022. Budget et timing ont été largement revus depuis. Tout comme le volume final du projet revu, qui constitue le permis délivré et qui autorise finalement 123 logements.

105-107, même rue également



Ce permis d’urbanisme confirmé par la Région ne concerne pas l’immeuble voisin, le 105-107 Neerveld (Twin Falls), également propriété d’Eaglestone, décidément très actif dans ce quartier voisin du boulevard de la Woluwe.



Racheté en 2020 à Generali Land Lease pour un montant estimé à 30 millions d’euros, le complexe de bureaux voisin, ex-siège bruxellois de Telenet, est voué lui aussi à être reconverti en 121 logements de standing. Conçu par l’Atelier d’Architecture de Genval en collaboration avec Samyn et associés il y a une trentaine d’années, le Twin House, qui se compose de deux immeubles de bureaux, offre une superficie totale de 16.970 m2 (répartie sur sept niveaux) et 200 emplacements de parking.



Pour cet immeuble, Eaglestone a obtenu fin 2022 un permis d’urbanisme valable jusque fin 2025. Le promoteur y prévoit également un important programme de rénovation/reconstruction mixte (logements/bureaux/autre) qui préservera la structure existante. C’est le bureau d’architectes B2AI qui est en charge de la conception. Le montant total de l’investissement – travaux compris – s’élevait déjà voici trois ans à quelque 55 millions d’euros et la livraison était initialement prévue à l’horizon 2024.

Twin Falls, rue Neerveld 105-107, proposera 121 appartements de standing © B2AI Architects

Interrogé, le CEO d’Eaglestone confirme vouloir porter de front les deux développements sans plus attendre. «Nous aurions préféré décaler les chantiers dans le temps, mais nous n’attendrons pas davantage : dans le W, nous avons déjà pu obtenir 50% de réservations lors de la première phase de commercialisation sur plan. Nous allons relancer cette commercialisation sous peu», précise Grégoire Dieudonné, le directeur développement et projet chez Eaglestone, qui ajoute avoir un accord de partenariat avec le gestionnaire français de logements partagés Colonies pour l’intégration de 60 unités de coliving (sept appartements) dans le futur complexe Twin Falls.



En tout, quelque 250 appartements neufs classiques et 60 unités de coliving devraient donc être délivrés d’ici deux à trois ans en lieu et place des deux complexes de bureaux actuels.