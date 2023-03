Downtown et Straco bouclent le rachat du portefeuille Fedimmo

Befimmo a finalisé fin janvier la vente d’immeubles arrivés à maturité hérités de l’Etat belge via le portefeuille historique Fedimmo, racheté en 2006. L’acquéreur est désormais connu: il s’agit de la société de promotion immobilière Downtown, en partenariat avec Straco.

Pour remporter cet important marché orchestré l’an dernier par Befimmo alors en pleine phase de restructuration via une sortie de Bourse, les acquéreurs ont dû mettre sur la table la coquette somme de 104 millions d’euros. En échange, ils deviennent propriétaires de 25 immeubles de bureaux rachetés par Befimmo à l’Etat belge en 2006 et gérés depuis pour des locataires souvent publics. L’ensemble des immeubles cédés représente un portefeuille de plus de 100.000 m2 de bâtiments situés dans des villes régionales, notamment à Braine-l’Alleud, Marche-en-Famenne, Seraing, Oudenaerde, Torhout ou Saint-Nicolas-Waas.

«Pour reconvertir et valoriser au mieux ces murs disséminés un peu partout sur le territoire national en fonction des besoins locaux identifiés, Straco Real Estate, la branche immobilière du groupe d’investissement du même nom, et Downtown Real Estate ont conclu un partenariat exclusif. La participation minoritaire de Straco dans Downtown est un vrai catalyseur pour les ambitions de notre encore jeune société immobilière, fondée en 2017 avec un accent sur les (re)développements urbains», résume Alexander Steyns, managing partner et co-fondateur de Downtown avec Jan De Kuyper et Werner Joris.

Rachat et relance



Après avoir récemment racheté les parts de deux partenaires structurels initiaux – Lifeworld.be (Serge Hannecart) et Immopro -, les trois pilotes de Downtown, forts du partenariat structurel récent avec Carl-Philip De Villegas, le CEO d’Odebrecht (groupe Straco), sont impatients de passer à l’action. L’acquisition du solde du portefeuille Fedimmo sera un premier galop d’essai de taille pour les nouveaux partenaires sur le segment de la promotion immobilière.