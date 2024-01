Des demi-journées de chômage temporaire dans la construction? Une fausse bonne idée, selon la FGTB

Dimanche, la fédération de la Construction Embuild plaidait pour un changement de système de chômage temporaire dans le secteur, afin qu’il soit possible de prester des demi-journées, soit pendant les heures les moins froides. Une proposition rejetée vigoureusement par le syndicat socialiste ce lundi, pour qui cette proposition « est non seulement une vision à court-terme » mais n’a pas sa place dans la presse avant d’avoir été discutée « au préalable dans le cadre de la concertation sociale ».

Sur la forme, le syndicat socialiste estime que « faire de telles déclarations dans la presse dès les premiers jours de gel hivernal n’est sûrement pas la voie à suivre ». « Il nous semble plus approprié de négocier de telles propositions dans les instances existantes qui permettent une véritable concertation sociale. »

Et sur le fond, c’est également un grand non. « Un tel système de chômage temporaire d’une demi-journée ne tient absolument pas compte de la réalité des travailleurs qui effectuent généralement de longs trajets le matin et le soir« , estime la FGTB. Le syndicat affirme en outre que le secteur offre déjà suffisamment de flexibilité et que, dans la pratique, le système actuel ne « pose que très peu de problèmes », un avis partagé par l’ACV, syndicat chrétien néerlandophone.

« Détruire petit à petit la réglementation existante dans le secteur de la construction est contre-productif et ne va certainement pas attirer et retenir les travailleurs dans le secteur« , conclut la FGTB Construction.