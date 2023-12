Daikin fait appel à CFE pour équiper son nouveau centre d’innovation gantois

VMA, filiale du groupe belge CFE et spécialisée en automatisation électronique, a été retenue par la multinationale japonaise Daikin pour équiper les salles d’essai de son nouveau centre d’innovation construit à Gand.

VMA équipera le nouveau centre d’innovation DAIKIN actuellement en phase de construction à Gand de 22 salles d’essai pour le développement de pompes à chaleur et de systèmes de refroidissement de pointe. Ces salles d’essai seront dotées de technologies permettant d’exposer les pompes à chaleur et les systèmes de refroidissement à des conditions météorologiques extrêmes. Les tests seront automatiquement pilotés grâce au logiciel VManager développé par VMA et habituellement utilisé pour la gestion intelligente des grands immeubles.

140 millions d’euros d’investissement pour Daikin

Pour rappel, Daikin Europe a lancé à Gand, sur le Technology Park de Zwijnaarde, les travaux de construction de son nouveau centre de développement EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) il y a 18 mois déjà. Cet investissement de quelque 140 millions d’euros regroupera toutes les activités de R&D en matière de chauffage et de réfrigération par pompes à chaleur dans un pôle de connaissances central. L’ensemble du complexe offrira une superficie totale de 30.000 m2, dont 12.000 m2 rien que pour les laboratoires et les salles d’essais techniques. 400 techniciens sont appelés à travailler à terme sur le site.

Dans le même temps, l’entreprise japonaise a annoncé des investissements supplémentaires pour sa capacité de production de pompes à chaleur, avec une autre ligne de production à Ostende, en Belgique. En combinaison avec une autre ligne de production déjà inaugurée en avril 2022, l’entreprise japonaise a investi 23 millions d’euros supplémentaires dans son usine d’Ostende.

Application industrielle adaptée pour VMA

Le logiciel VManager, qui fait appel à l’intelligence artificielle de manière pointue, trouvera dans le centre d’innovation gantois de Daikin Europe sa première application industrielle. Le pilote installé par VMA capturera et traitera ensuite les nombreuses données des tests afin d’optimiser les performances des pompes à chaleur et des systèmes de refroidissement.

Un atout particulier de ce projet est la collaboration de Daikin avec l’Université de Gand (UGent), qui offrira à ses étudiants la possibilité de participer au développement de technologies énergétiquement durables. Sur le site de Gand, un étage (sur 14) sera d’ailleurs dédié aux start-up appelées à collaborer avec Daikin Europe.

«Plus que jamais nous devons nous engager proactivement dans la transition énergétique et climatique. Nous rendons déjà les bâtiments plus intelligents et durables, nous automatisons les lignes de production pour les batteries ou pour les voitures électriques. Ce projet avec Daikin nous permet de combiner plusieurs de nos expertises dans un marché appelé à connaître une forte croissance dans les années à venir», insiste Guy Wynendaele, le CEO de VMA.

La filiale encore trop peu connue qu’il pilote au sein du groupe industriel et immobilier CFE est appelée à se développer rapidement. Elle réalise déjà plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte à ce jour plus de 1.000 collaborateurs.