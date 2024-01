Cure de jouvence pour un des fleurons du campus universitaire du Solbosch, à Ixelles

Un budget de 10 millions d’euros est dégagé pour rénover l’auditoire Janson et la Maison des Etudiants. L’appel à auteurs de projet vient d’être dévoilé.

On l’oublie trop souvent vu son allure particulièrement en avance sur son temps, mais l’auditoire Janson a atteint l’âge de la retraite: construit pour l’exposition universelle de 1958 et logé avenue Franklin Roosevelt, en bordure de campus du Solbosch et à l’arrière de la Maison des Etudiants, il reste aujourd’hui un des emblèmes de l’ULB et le plus grand auditoire du domaine universitaire. Construit en exploitant la technique des câbles tendus, il est l’ambassadeur d’une technique constructive remarquable peu usitée à l’époque et qui démontre sa longévité.

Érigée il y a près d’un siècle, en 1928, la Maison des Etudiants a pour sa part connu des transformations successives et peu respectueuses des lieux. Elle a d’abord servi de pavillon d’accueil, puis hébergé une conciergerie, des salles de cours, des bureaux et d’autres espaces polyvalents. En 2017, l’ensemble bâti, trop longtemps négligé, a finalement été inscrit sur la liste du patrimoine.

Bâtiments classés en mal de rénovation

Ces deux bâtiments classés voisins et d’âge différent n’ont à ce jour jamais connu de campagne de rénovation digne de ce nom depuis leur construction. Ils présentent aujourd’hui un état de vétusté général avancé. Et parallèlement, la direction de l’université libre doit faire face à une croissance significative du nombre d’étudiants qui rend impératif et urgent l’aménagement de nouvelles infrastructures pour les accueillir dignement.

Le projet aujourd’hui sur la table vise donc à restaurer les parties classées de cet ensemble de bâtiments appelés à une nouvelle jeunesse, à leur apporter des aménagements contemporains et à réaffirmer la fonctionnalité de ce patrimoine historique dans une perspective d’utilisation qui dépasse le cadre de l’Université.

© ULB

«Il est important de noter que le projet comprend à la fois la restauration de tous les éléments classés et la rénovation de la Maison des Etudiants, de l’auditoire et de tous les espaces adjacents. L’ensemble bâti doit être envisagé comme un tout où certains éléments sont classés et d’autres non», insistent les services du maître architecte bruxellois (BMA), qui encadrent le projet.

Recherche d’urgence équipe pluridisciplinaire

Pour mener à bien cette mission complète d’auteur de projet, l’ULB recherche une équipe pluridisciplinaire (architecture, ingénierie en stabilité et ingénierie en techniques spéciales) qui cadrera tant la restauration que la mise en valeur contemporaine des bâtiments visés.

Engagée dans un Plan Climat à l’horizon 2030, l’ULB insiste également pour que la rénovation de l’ensemble bâti visé s’inscrive dans une démarche énergétiquement performante: cet élément sera sélectif lors du choix du candidat retenu.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 mars prochain à 14 heures précises et les honoraires sont fixés à 13% du montant des travaux, soit environ 1,22 million d’euros.