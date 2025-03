Construire ou rénover: où en sont les prix des matériaux?

Les prix des matériaux de construction sont restés relativement stables en 2024, ressort-il d’un rapport d’ING. Une accalmie bienvenue après les fortes hausses des dernières années. Toutefois, rien ne laisse présager un retour aux niveaux d’avant-crise.

Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent un projet de construction ou de rénovation: après une flambée des coûts, la tendance semble marquer une pause. Depuis novembre 2021, le prix des matériaux a grimpé de 19%, mais cette progression s’est ralentie ces derniers mois, selon un rapport d’ING. Un retour aux niveaux d’avant-crise semble néanmoins peu probable à court terme.

Une accalmie, mais…

Cette accalmie ne signifie pas pour autant la fin des tensions. Au premier trimestre 2025, les coûts de production devraient repartir à la hausse sous l’effet d’une inflation énergétique exacerbée.

« L’inflation énergétique augmentera à nouveau en raison de l’hiver plus rude en Europe et du non-renouvellement de l’accord de transit entre Gazprom et l’Ukraine pour la fourniture de gaz à l’Europe. Ce qui entraînera une hausse des prix de l’énergie et donc (temporairement) des coûts de production dans le secteur de la construction », estime ING.

Une situation qui pourrait peser sur les prix des matériaux, même si une stabilisation est attendue à partir du deuxième trimestre 2025.

Quels sont les matériaux les moins chers?

Depuis 2021, tous les matériaux ont connu une augmentation significative des prix, avec un pic observé autour de 2022. Cependant, la dynamique varie selon les catégories:

Les métaux ont été les plus volatils, atteignant un sommet notable avant de redescendre légèrement.

Les briques, tuiles et céramiques ainsi que les bois, liège et paille ont suivi une tendance similaire mais avec moins de fluctuations que les métaux.

Les matériaux comme le béton, le ciment, la chaux et le plâtre ont connu une augmentation plus progressive, sans les pics marqués des autres catégories.

Mais depuis 2023, le marché semble s’être stabilisé, avec des variations de prix plus modérées.

Actuellement, le béton, le ciment, la chaux et le plâtre sont les matériaux de construction les moins chers en Belgique. À l’inverse, les métaux sont les matières premières les plus coûteuses.

La tendance des prochains mois dépendra fortement de l’évolution des coûts de l’énergie et des tensions sur l’approvisionnement.