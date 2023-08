Comment trouver le kot idéal tout en respectant son budget?

La rentrée académique approche et peut-être aurez-vous besoin d’un kot ? Oui mais comment dénicher le logement idéal ? Et surtout à quel prix… ? Voici quelques conseils pour vous aider à trouver une chambre d’étudiant adaptée à votre budget.

Si cette année vous avez pris la décision prendre une chambre d’étudiant, plusieurs choix s’offrent à vous : la chambre standard, le studio ou encore une maison en collocation avec d’autres étudiants.

Chacune de ces possibilités a ses avantages, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, et ce que votre budget vous permet. Le choix d’une chambre individuelle garantit plus d’intimité. Tandis qu’une chambre, en collocation avec d’autres d’étudiants ou dans une maison communautaire, vous assurera de belles rencontres et une ambiance festive et/ou studieuse tout au long de l’année scolaire.

Quant aux loyers, ils peuvent varier considérablement d’une région à l’autre, voire d’un propriétaire à l’autre. Parfois, vous payez un prix forfaitaire charges comprises. Dans d’autres cas, le loyer de base est à compléter par un montant fixe pour l’électricité, le gaz, l’eau et l’internet, entre autres.

Vous pouvez louer pour une année entière ou pour neuf ou dix mois seulement.

Quel est le prix à payer ?

Selon l’étude annuelle sur le logement étudiant, réalisée conjointement par le bureau de conseils en immobilier Stadim et Diggit Studentlife, et relayée par le quotidien Le Soir à la fin du mois de mai, les prix des kots varient selon les régions.

Bruxelles 435 euros/mois pour une chambre, 580 euros/mois pour une chambre avec sanitaire, 605 euros/mois pour un studio Moyenne de 525 euros/mois

Flandre 350 euros/mois pour une chambre, 455 euros/mois pour une chambre avec sanitaire, 535 euros/mois pour un studio Moyenne de 450 euros/mois

Wallonie 360 euros/mois pour une chambre, 365 euros/mois pour une chambre avec sanitaire, 460 euros/mois pour un studio Moyenne de 400 euros/mois

A souligner que certains établissements et universités proposent à leurs étudiants des logements moins onéreux. S’il s’agit d’une résidence subventionnée, un faible revenu permet également de bénéficier de réductions supplémentaires. Seulement, pour décrocher ce Saint Graal, il faut s’y prendre longtemps à l’avance et ne pas attendre la veille de la rentrée académique.

Il n’y a pas que le prix qui compte

Quoi qu’il en soit, choisissez une chambre d’étudiant dans laquelle vous vous plairez. Après tout, pour bien étudier, il est important de se sentir chez soi. Vous pouvez par exemple jugez de l’ambiance en discutant avec les colocataires actuels ou avec des anciens « kotteurs ».

L’emplacement est un autre critère important. Une courte distance entre la résidence et l’université ou l’école supérieure est évidemment un atout, mais l’accessibilité aux magasins, aux sports et aux divertissements, aux restaurants et aux transports publics est un avantage à ne pas négliger non plus.