Combien coûte l’aménagement d’une piscine dans son jardin ?

Quelles sont les possibilités et le budget à prévoir pour aménager une piscine dans son jardin ? Réponses d’un expert du secteur.

Les piscines sont disponibles en différents matériaux et dimensions. Les options sont également nombreuses en ce qui concerne le design, les finitions et les accessoires. C’est l’ensemble de ces éléments qui détermine le prix.

Le matériau

Le matériau utilisé est un premier facteur déterminant du prix. Si vous optez pour le plastique, la coque de la piscine est fabriquée à l’avance dans un atelier. Ce « monobloc » préfabriqué est ensuite livré et installé en une seule pièce. Vous avez le choix entre différentes formes et dimensions standard, mais, en fonction du type de plastique, une personnalisation est également possible. Il existe différents types de plastique : polyester, vinylester, époxy, polyéthylène, carbonate de polypropylène, etc. Il est utile de se renseigner auprès du fabricant ou de l’installateur.

Une piscine en béton est coulée ou maçonnée sur place. Avec ce matériau, vous avez une totale liberté de choix quant à la forme et aux dimensions. Mais comme tout est fait sur place, l’installation est beaucoup plus longue.

Pour un monobloc de base de quatre mètres sur huit, les prix commencent à 30 000 euros, TVA de 21 % et installation comprises. Si vous optez pour un bac en béton, vous devrez prévoir un budget d’au moins 45 000 euros. Vous aurez ainsi l’assurance d’une piscine robuste qui, en principe, durera toute une vie.

Acier inoxydable

Les piscines en acier inoxydable gagnent également en popularité. Le matériau utilisé est très résistant à la corrosion et a un aspect original. Il est possible d’obtenir des dimensions standard ou de les personnaliser. Le prix est similaire à celui du béton.

N’oubliez pas de prévoir un budget supplémentaire pour le creusement de la fosse et l’enlèvement de la terre. Si vous faites appel à un professionnel, vous pouvez économiser quelques milliers d’euros. En principe, les piscines peuvent également être installées comme des cuves en surface. Une piscine enterrée peut être joliment dissimulée dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Notons encore que l’administration fiscale considère une piscine comme un produit de luxe. Sa construction ne pourra donc pas bénéficier du taux de TVA réduit de 6 %, même si la propriété a plus de 10 ans.

Finition et accessoires

Le bassin intérieur d’une piscine peut être fini de différentes manières. Dans le cas d’un monobloc en plastique, le choix des finitions est moins large même si ses parois sont disponibles dans différentes couleurs. Si vous ne jurez que par le béton, conserver l’aspect original du béton (généralement poli) est l’option la moins chère. Les autres options sont le revêtement en feuille, le plâtre, le carrelage ou la mosaïque. C’est surtout cette dernière option qui augmente considérablement le coût d’une piscine.

Diverses conceptions sont également possibles. Une piscine à débordement – où le niveau de l’eau est aussi haut que le bord – est très belle en raison de l’effet miroir, mais elle nécessite un système de drainage ingénieux et donc coûteux. Comptez un supplément de 20 000 à 30 000 euros. Une piscine à débordement avec effet de cascade est encore plus chère.

Pensez également aux éléments techniques indispensables tels que la pompe et le filtre. Il existe également de nombreuses options utiles et ludiques, comme un système de dosage automatique de l’acidité et du chlore (au moins 3 000 euros) et un éclairage intégré de la piscine.

La couverture mérite également votre attention. Un volet roulant est beaucoup plus cher qu’une bâche, mais il est plus sûr pour les enfants en bas âge ou les animaux domestiques. Il permet également de mieux conserver la température de l’eau. Un système de volet roulant en applique avec des lames vous coûtera au moins 5 000 euros pour une piscine de taille standard. Le prix d’un volet roulant encastré commence à partir de 10 000 euros.

Volet roulant et pompe à chaleur

Une pompe à chaleur chauffe votre piscine sans effort jusqu’à une température agréable de 28 degrés Celsius. La pompe à chaleur air-eau est l’option la plus économique et la plus intéressante. Comptez 4 000 à 5 000 euros pour un modèle standard. Ce n’est pas rien, mais compte tenu des prix élevés de l’énergie, c’est un bon investissement.

En conclusion, le prix total d’un modèle haut de gamme peut atteindre 100 000 euros. Mais cela ne change rien au fait que pour 40.000 à 50.000, on peut déjà avoir une piscine de qualité avec pompe à chaleur et volet roulant de couverture. Pour protéger votre investissement, l’assurance piscine n’est pas un luxe. Pour cela, vous paierez – selon l’assureur – de quelques dizaines d’euros à près de 200 euros par an.

Les coûts fixes

Outre le prix de l’installation de la piscine et de tous ses accessoires et équipements, il faut tenir compte des coûts récurrents. Exterior Living a fait le calcul pour une piscine standard (avec un volume d’eau de trente mètres cubes) utilisée six mois par an.

Pour les produits d’entretien et les fournitures, il faut compter en moyenne 250 à 400 euros par an. Un service d’entretien (y compris la préparation pour l’été ou l’hiver) par un spécialiste coûtera 200 à 300 euros supplémentaires à chaque fois. Un tel professionnel sait exactement ce qu’il faut contrôler et peut ainsi prévenir d’éventuelles pannes.

Un chauffage efficace

Une pompe à chaleur – surtout lorsqu’elle est combinée à des panneaux solaires – assure un chauffage efficace. Avec un modèle efficace, vous pouvez compter sur 250 à 400 euros de frais d’électricité par an. Avec des systèmes moins efficaces, ces coûts se situent entre 500 et 1 000 euros.

Le filtrage de l’eau coûte également de l’énergie. Filtrer dix heures par jour pendant 180 jours vous coûtera de 200 à 400 euros d’électricité si vous disposez d’une pompe à filtre économe en énergie, selon Exterior Living. Sinon, cela vous coûtera jusqu’à 800 euros par an.

Pour remplir complètement d’eau une piscine standard de 30 mètres cubes la première fois, vous paierez environ 175 euros aux tarifs actuels. En fonction de l’utilisation et de la température extérieure, il faut régulièrement faire l’appoint : comptez pour cela 30 à 50 % du volume total chaque année, soit entre 50 et 85 euros.

Les alternatives moins chères

Une alternative moins onéreuse à la piscine enterrée est le modèle en saillie. Vous pouvez l’installer de manière autonome ou l’intégrer dans une plate-forme ou une terrasse surélevée. En fonction du sol et de la taille (il existe plusieurs tailles standard), vous devrez peut-être prévoir des fondations. Les piscines hors sol en bois sont très répandues, mais d’autres matériaux sont également disponibles. Les prix commencent à environ 2 000 euros, mais peuvent atteindre un multiple de ce montant.

Les piscines hors sol en plastique sont encore moins chères. Vous les trouverez dans les magasins de bricolage et les boutiques en ligne à partir d’une centaine d’euros. Les marques les plus populaires sont Intex et Bestway. Ce type de bassin préfabriqué est conçu pour être posé librement sur le sol. En hiver, vous pouvez la démonter facilement et la ranger à l’intérieur. Outre le prix avantageux, le délai de livraison rapide d’un modèle de surface ou de montage est évidemment un atout par rapport à une piscine de taille normale.