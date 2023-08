Colive assure son développement en Europe avec un nouveau partenaire institutionnel

La start-up belge spécialisée dans le coliving depuis 2018 vient de signer une promesse d’achat de 300 millions d’euros répartie sur trois ans avec un nouvel investisseur français, dont l’identité est tenue secrète pour l’instant.

Les deux cofondateurs de Colive, Nils Bokanowski (35) et Laurent Rabinowitch (38), veulent faire partie des acteurs actifs et conscients qui façonnent l’avenir de l’habitat. Leur ambition est de créer du logement adapté aux milléniaux au cœur même des grandes villes européennes et de générer des connexions humaines favorisant une utilisation plus efficace de l’espace urbain.

Fondée il y a 5 ans seulement, la start-up belge Colive propose des logements s’adaptant aux modes de vie actuels et cible la tranche des 23 à 35 ans. Elle gère pour l’instant 650 chambres réparties sur Bruxelles (28 maisons en colocation), Paris (3 ouvertes, 4 en cours d’ouverture), Lille (1) et Lisbonne (3) et peut compter Securex comme premier investisseur institutionnel monté au capital de la jeune entreprise.

Ce mercredi, celle-ci a dévoilé en exclusivité à nos confrères français des Echos START la signature d’une promesse d’achat de 100 millions d’euros renouvelable sur trois ans – soit un total de 300 millions d’euros. Cet institutionnel français à la manœuvre offre à Colive un billet de taille pour acquérir des actifs immobiliers en nombre et monter rapidement en puissance, en visant la masse critique de 1.000 chambres par capitale en y ajoutant d’ici trois ans au moins deux destinations européennes supplémentaires. Il convient de rappeler que l’entreprise, dont le siège est établi à Bruxelles, a annoncé la suspension de tout nouvel investissement dans la capitale belge suite aux discussions en cours avec les pouvoirs publics concernant la législation régionale cadrant le coliving.

La demande au rendez-vous

L’ADN développé par Colive sur son segment de marché est de combiner le besoin d’un logement et de services flexibles et clés en main avec le besoin d’établir des relations sociales. Cette offre lui a permis d’atteindre un taux de remplissage frôlant les 100%. En cinq ans, le business model des deux fondateurs a pourtant bien évolué. «On se rémunère sur la pierre et sur une potentielle revente à long terme; mais aussi directement sur une commission prélevée sur les loyers pour la gestion», précise Nils Bokanowski. Ce dernier fixe son chiffre d’affaires actuel (2022) autour de 5 millions d’euros et assure être déjà profitable, ce qui a dû convaincre son nouvel investisseur institutionnel français de miser gros sur son expansion rapide.

Des ambitions au-delà de l’aspect financier

En mettant aujourd’hui résolument l’accent sur l’adoption des normes ESG (environnement/société/gouvernance) à travers l’ensemble de ses projets, Colive réaffirme son engagement en faveur du logement durable et socialement responsable et est d’ailleurs actuellement en passe d’établir un partenariat avec une organisation à but non lucratif dédiée à l’insertion des jeunes actifs en difficulté. «Cette collaboration a pour objectif d’intégrer ces jeunes au sein des immeubles Colive et de contribuer ainsi à une société plus inclusive», précise Nils Bokanowski, qui tient à souligner que son projet dépasse largement le cadre financier. «Pour nous, il s’agit vraiment d’une vision sociétale, d’une initiative qui transcende des considérations purement économiques», insiste-t-il.