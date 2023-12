Cinq parcs commerciaux belges revendus par Mitiska REIM 

Le fonds d’investissement spécialisé belge Mitiska REIM vient de sceller la vente de 10 parcs d’activités commerciales belges et portugais à un nouveau fonds financé par Partners Group.

Mitiska REIM vient de boucler sous le sapin la vente de cinq parcs commerciaux belges et de cinq parcs commerciaux portugais à First Retail Partners (valeur d’actifs brute de 280 millions d’euros), un nouveau fonds dédié qui restera géré par Mitiska REIM et sera financé par le groupe suisse Partners Group (Bar-Zug), qui gère actuellement un portefeuille d’actifs diversifiés de 142 milliards de dollars.

«Cette dernière transaction fait suite à la vente récente par Mitiska REIM de 25 parcs commerciaux en Roumanie et complète les quelque 500 millions d’euros de désinvestissements réalisés au cours du seul mois de décembre, ce qui témoigne de la résilience de la classe d’actifs malgré l’environnement économique compliqué et de la qualité des portefeuilles. La vente des portefeuilles belge et roumain marque la réalisation réussie de tous les actifs du fonds FRI, le premier fonds levé et conseillé par Mitiska REIM depuis 2012», détaille Axel Despriet, le co-fondateur de Mitiska REIM.

Depuis 2013, ce dernier a constitué un portefeuille de 94 propriétés représentant +/- 1,2 million de m² de surface locative brute en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. .

Wavre, Couvin et Gembloux changent de propriétaire

Les cinq parcs commerciaux belges, qui offrent une surface locative brute totale de 77.500 m², sont tous des projets de développement récents. Le portefeuille cédé comprend le parc commercial Malinas à Malines qui, lors de son ouverture, le Ninouter à Ninove, La Couvinoise à Couvin, le Quartier Enée à Gembloux etle Parc de l’Europe à Bierges, développé par BVI.be, qui y installera bientôt ses nouveaux bureaux wallons.

Le tout nouveau parc commercial Malinas, en bordure d’autoroute à hauteur de Malines. © Mitiska REIM

Les cinq parcs commerciaux portugais offrent une surface locative brute de 105.500m2 et ont été acquis entre 2017 et 2019. Ils sont situés à Villa Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Santarem et Alverca.

Tous ces actifs immobiliers commerciaux sont articulés autour d’un supermarché Lidl, Albert Heijn, Delhaize, Mercadona, Auchan ou Pingo Doce et disposent d’un ensemble diversifié d’enseignes de détail nationales et internationales. Tous les projets ont obtenu des certifications environnementales BREEAM («Good» à «Excellent»).

Vendre, mais pas que…

Mitiska REIM compte bien ne pas en rester là sur le marché belge en matière d’acquisitions et de développements, tout en diversifiant son portefeuille à l’avenir: «Nous continuons à cibler un solide pipeline de nouvelles opportunités de proximité couvrant tant les parcs commerciaux que des projets d’industrie légère avec location multiple, d’auto-stockage et de logistique urbaine», précise Sylvie Geuten-Carpentier, managing partner de Mitiska REIM.