Changer la donne sur le marché résidentiel par une gestion différenciée de l’énergie

Les réseaux de chaleur ne datent pas d’hier. Mais leur rentabilité renforcée par les prix affolants des énergies fossiles et la fiabilité des systèmes actuels les rendent désormais plus concurrentiels et conviviaux.

Après plusieurs acteurs privés, institutionnels et publics, c’est aujourd’hui le promoteur immobilier spécialisé dans la conception de quartiers urbains Matexi et le développeur de réseaux de chaleur décarboné wallon Karno qui unissent leur expertise pour lancer une première de taille en Wallonie: construire un nouveau réseau de chaleur résidentiel connecté à 140 logements neufs. D’une longueur de 900 mètres, ce réseau de chaleur décarboné sera logé au sein du nouveau quartier résidentiel Belle Vallée, à Jodoigne.

Alimenter les 140 habitations du nouveau quartier urbain

L’objectif poursuivi sera évidemment à la fois écologique et économique: réduire l’empreinte carbone en diminuant et en maîtrisant la facture d’énergie. Grâce à un ensemble de technologies basées autour de la géothermie, l’énergie est extraite directement du sol pour alimenter les 140 habitations du nouveau quartier urbain en eau chaude sanitaire et en chauffage. C’est cette température constante du sol en profondeur (+- 14 degrés) qui permet au réseau de chaleur d’exploiter une source naturelle et locale apportant chaleur en hiver et fraîcheur en été, voire au-delà.

D’après les premières estimations fournies par les équipes techniques du pôle ‘éco-quartier’ de Karno, le système mis en place permettra d’éviter de produire l’équivalent de 6.550 tonnes de carbone. «C’est l’équivalent de près de 200.000 trajets en voiture à énergie fossile réalisés entre Bruxelles et Liège», illustrent les concepteurs, qui présenteront in situ, rue des Alisiers, leur projet aux autorités wallonnes et à la population locale jeudi prochain.