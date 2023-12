Changement d’affectation pour l’Espace Beaulieu à Auderghem

Les deux promoteurs-propriétaires du complexe de bureaux avaient d’abord opté pour une rénovation lourde sans changement d’affectation. Aujourd’hui, surprise: ils décident de remettre l’ouvrage sur le métier et de changer diamétralement la fonction première de cette porte de ville.

A Auderghem, l’Espace Beaulieu, qui toise la station de Metro éponyme, jouit d’une localisation privilégiée le long du futur boulevard urbain désormais cadré par un PAD (Plan d’aménagement directeur) régional ambitieux. Constitué de trois bâtiments contigus, il s’étend sur une superficie totale d’environ 39.000 m2 hors sol et 23.000 m2 en sous-sol. Erigé entre 1990 et 1993 selon les plans de l’Atelier d’Architecture de Genval, il a été occupé par la Commission européenne jusqu’en 2020.

Changement d’affectation

L’an dernier, les précieux permis d’urbanisme et d’environnement en bonne et due forme avaient été octroyés aux maîtres d’ouvrage privés, Atenor, le propriétaire des lieux, et AG Real Estate, le partenaire avec lequel il partage depuis plusieurs années déjà le risque financier sur la reconversion du site.

La barre contigüe de bureaux occupée durant des décennies par la Commission européenne. © Atelier d’Architecture de Genval

L’option poursuivie était jusqu’ici une rénovation profonde des immeubles pour en faire des espaces de bureauxadaptés aux critères – notamment énergétiques – du marché actuel. Mais aujourd’hui, Atenor et AG Real Estate, en concertation avec les autorités régionales et locales, annoncent leur souhait de destiner désormais ces structures de taille à une transformation privilégiant un usage majoritairement résidentiel. «Cette nouvelle affectation sera plus en phase avec les attentes et évolutions du marché qui sont axées sur la durabilité, le bien-être, l’accessibilité, et l’innovation», motivent désormais les porteurs du projet.

Si le changement d’affectation peut faire sens à cet endroit, on s’étonne néanmoins de ce revirement soudain, sans doute précipité par la conjoncture actuellement peu porteuse et risquée pour un projet de taille monofonctionnel. Changer le programme est sans doute moins lourd à défendre commercialement que le mettre au frigo purement et simplement auprès des conseils d’administration de ces deux investisseurs cotés en bourse.

Concours d’architecte accéléré

La consultation lancée par les deux promoteurs immobiliers, adoubés par les équipes du maître architecte bruxellois, s’adresse aux bureaux d’architecture ou groupements d’architectes. La sélection du lauréat retenu, fixée le 17 avril 2024, se déroulera en trois temps rapprochés avec un rapide dépôt des candidatures pour le 22 décembre 2023, la soumission d’une note de vision deux mois plus tard et la présentation des offres finales retenues (5 à 7 candidats) sous forme d’esquisse pour le 3 avril 2024.