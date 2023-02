CFE publie des résultats financiers rassurants

Récemment séparé de son pôle dragage (DEME), le groupe immobilier CFE, qui a publié ce lundi ses résultats annuels, consolide ses réserves financières et son carnet de commandes.

Malgré un résultat opérationnel (EBIT) en baisse de -12% l’an dernier, CFE renforce solidement ses capitaux propres (+68%), qui montent à 225 millions d’euros, et limite son endettement net (-57%), qui chute à 49 millions. Le carnet de commandes du groupe immobilier avoisine 1,715 milliard d’euros, supérieur au chiffre d’affaires annuel (1,167 milliard).



Pour Raymund Trost, le CEO de CFE, 2022 était une année particulièrement stratégique. «2022 a été une année charnière pour nous, commente-t-il. Nous avons obtenu de solides résultats opérationnels pour la deuxième année consécutive, les quatre secteurs d’activité (promotion/construction et rénovation/multitechnique/investissement&holding) y contribuant de manière significative. Avec la scission partielle, nous avons gagné en agilité en nous concentrant sur nos quatre métiers pour être leader sur les marchés de croissance attrayants des bâtiments durables, des industries intelligentes et des infrastructures de demain pour l’énergie et la mobilité.»

Scission partielle

Pour rappel, le 29 juin 2022, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé à l’unanimité la scission partielle de CFE par laquelle la participation dans DEME est transférée à une nouvelle société nouvellement créée, DEME Group NV. Par conséquent, les actifs et passifs de DEME qui étaient présentés depuis le 31 décembre 2021 comme actifs et passifs détenus en vue de la vente ont été déconsolidés au 30 juin 2022.

Le carnet de commandes de BPI gonfle

Au rayon des bonnes nouvelles prometteuses, outre les réserves financières propres consolidées, on relèvera la hausse importante de la valeur d’encours des projets en développement, lancés par BPI, la filiale de promotion immobilière de CFE. Alors qu’en 2021 cette valeur d’encours stagnait autour de 6 millions, elle est depuis remontée à 52 millions pour les projets en cours de construction et atteint 151 millions pour l’ensemble des projets actuellement à l’étude. La total de l’encours (203 millions) se répartissait fin 2022 entre la Belgique (108), le Luxembourg (27) et la Pologne (68), ce troisième pays cible étant actuellement le fer de lance de BPI, avec de récentes acquisitions foncières de taille à Gdansk et Varsovie.



La valeur de vente des projets en cours de développement (en quote-part BPI) est estimée à 1,6 milliard d’euros et concerne une superficie totale à bâtir de 452.000 m2, dont 154.000 m2 sont en construction.

Enfin, on notera encore que les deux projets bruxellois majeurs portés par BPI (en association), Brouck’R (38.000 m2) et Key West (63.000 m2), qui présentent tous deux un processus d’octroi de permis particulièrement long, coûteux et compliqué, sont actuellement à nouveau dans l’actualité (respectivement commission de concertation et enquête publique).