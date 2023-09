BVI.EU veut réveiller l’importante friche liégeoise de Bonne Fortune

La société belge de promotion immobilière BVI.EU, spécialisée dans le développement de parcs industriels et logistiques, vient de mettre à l’enquête publique son projet de construction sur le site de l’ex-charbonnage de Bonne Fortune, entre Ans et Grâce-Hollogne.

L’ importante enquête publique qui s’ouvre ce jeudi 14 septembre pour se clôturer le 16 octobre devrait particulièrement intéresser les riverains du site concerné vu la superficie concernée par le projet mis en vitrine: elle avoisinera 11 hectares.

L’ensemble de la friche industrielle (Bonne Fortune + Espérance, 28 hectares) appartenait à l’organisme de financement de pensions liégeois OGEO Fund, qui l’a progressivement revendue par morceaux à des promoteurs privés. Parmi les voisins directs, on trouve notamment un commissariat de police, la firme Desco, les sièges des groupes Sip et Simonis ou de l’entreprise Moury Construct.

La demande de permis introduite récemment par BVI.EU vise à obtenir un permis unique (classe 2) ayant pour objet la construction de 8 bâtiments industriels modulables, 3 bassins d’orage à ciel ouvert, plusieurs voiries privées et +/- 430 places de parking. Mais elle inclut également le déboisement d’environ 8 hectares de forêt, la suppression de deux chemins vicinaux et elle nécessitera l’exploitation d’activités de criblage et de concassage ainsi que le remblayage de terres sur un ensemble de parcelles situées rues Bonne Fortune et du Monténégro à Ans.

Selon le responsable du dossier, Alexis Marbais, la superficie totale du projet, baptisé Ans Bonne Fortune Green Business Park, avoisinera les 50.000 m2 (45.000 m2 de halls et 5.700 m2 de parkings). Le futur parc d’entreprises proposera des unités PME de +/- 200 m2 combinables selon les besoins des occupants, livrées clé-sur-porte avec toutes les installations techniques nécessaires. Le coeur du complexe offrira des surfaces plus importantes (2.000 et 4.000 m2) pour des activités de production (laboratoire, etc.), de stockage ou d’exposition. La conception de l’ensemble, initialement prévu pour être livré fin 2024, a été confiée à l’association d’architectes Biemar&Biemar + Verso Architecture.

Intérêt biologique versus zone d’activité industrielle

Les parcelles concernées par la demande sont constituées du site d’exploitation d’un ancien charbonnage bien connu des Liégeois, complètement fermé depuis plus 50 ans déjà. Elles sont localisées à l’entrée nord-ouest de l’agglomération liégeoise, à cheval sur les communes d’Ans et de Grâce-Hollogne, dans un secteur densément urbanisé et longé au nord par l’autoroute A602 .

© Biemar&Biemar + Verso Architecture

Ce dossier est à ne pas confondre avec un autre, porté depuis longtemps sur le foncier voisin par la société de promotion immobilière cotée Banimmo. Cette dernière y envisageait d’abord le développement d’un parc de bureaux, avant de s’aligner sur ses voisins et prolonger ainsi le périmètre du parc d’activités économiques de Grâce-Hollogne. Le patron, Laurent Calonne, confie temporiser pour l’instant et dit être en contact avec des partenaires spécialisés dans le développement des parcs de PME. Rien n’exclut donc que BVI.EU étende son terrain de jeu local si le projet aujourd’hui dévoilé trouve rapidement preneur une fois le permis reçu.

Sur le portail de l’administration wallonne (DNF), le site est aujourd’hui repris dans sa globalité comme présentant un grand intérêt biologique. Mais comme le mentionne l’administration elle-même, malgré la reprise progressive de cette friche par la nature depuis des décennies, elle est bien située en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Liège et fait partie d’un SAR, un site prioritaire à réaménager.

Le dossier (CL/31), tel qu’introduit et consultable auprès du service des permis d’environnement de la Ville de Liège, ne comporte d’ailleurs aucune dérogation, insistent les porteurs de projet.