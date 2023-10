BVI.EU exporte ses parcs d’activités

BVI.EU a été le premier à développer des parcs d’activités et de PME durables et de grande qualité en Belgique. Aujourd’hui, le promoteur se tourne vers les pays voisins. Sur le plan national, il souhaite également se concentrer sur les services.

Quatorze parcs d’activités sont actuellement en cours de développement par BVI.EU. La dernière pierre a été posée fin septembre à Evergem, près du port de Gand. Le Heermeers Green Business Park comprendra 39 unités à destination des PME, représentant ensemble 8.100 m2 d’espace d’entreprise. Ces unités auront une superficie comprise entre 115 et 235 m2 et pourront être combinées en fonction des besoins du client.

Heermeers Green Business Park est un projet typique de BVI.EU. A la fin des années 1990, Michel Meers a commencé à développer des parcs pour PME à la périphérie des villes. A l’époque, peu des promoteurs établis étaient friands de ce type d’immobilier commercial. Mais Michel Meers est arrivé au bon moment. Les réglementations environnementales applicables aux bâtiments commerciaux devenaient plus strictes, et les espaces réservés aux PME dans les centres urbains devaient de plus en plus céder la place à des projets résidentiels plus lucratifs. A l’extérieur des villes, de nombreux sites industriels abandonnés attendaient des jours meilleurs. BVI.EU a donc rapproché l’offre et la demande dans des parcs pour PME offrant un cadre verdoyant.

Depuis plusieurs années, BVI.EU se concentre sur le développement de parcs d’activités mixtes et propose, à côté d’unités pour PME, des immeubles de bureaux. «Il s’agit généralement de sites plus vastes, explique Jurgen Mesens, CEO de BVI.EU. Il s’agit souvent d’anciens bâtiments ou sites industriels réaménagés. A Wavre, sur l’ancien site de Philips/Mitra, en face de Walibi, nous avons réalisé un parc d’activités comprenant 55 unités pour PME, un immeuble de bureaux, quelques salles d’exposition et quelques commerces de détail. C’est d’ailleurs là que se trouve notre siège social pour la Wallonie.»

Viser l’autosuffisance

BVI.EU se profile avec des parcs pour PME qui répondent à des normes de durabilité élevées. «Depuis environ cinq ans, nous ne livrons que des parcs d’activités sans gaz, explique Jurgen Mesens. A Wavre, nous combinons différentes technologies telles que les pompes à chaleur géothermiques et les panneaux solaires, ce qui rend le complexe autosuffisant. Nous accordons également beaucoup d’attention à la réutilisation des matériaux et à la biodiversité. Dans plusieurs parcs, par exemple, il y a des hôtels à abeilles.”

Toujours à Wavre, BVI.EU a dévoilé les plans de son premier parc d’activités à thème. Quantum Biospace vise spécifiquement les entreprises actives dans les domaines de la biotechnologie, de la deeptech et de la technologie de la santé. Bureaux, laboratoires et halls de production et de stockage se déploieront sur 63.000 m2.

Le Gate 7 Green Business Park, situé le long de la Prins Boudewijnlaan à Kontich, est un autre exemple. Sur l’ancien site du fabricant de pièces automobiles Federal Mogul, ce parc d’activités combine 60 unités pour PME avec quatre immeubles de bureaux (13.000 m2) et un bâtiment de 6.500 m2 construit sur mesure pour le spécialiste du bois de placage Dimec. Avec une valeur d’investissement d’environ 65 millions d’euros, Gate 7 est pour l’instant le projet le plus cher de BVI.EU.

Fonds en cours d’élaboration

Cet été, BVI.EU a également lancé un projet à Waalwijk, aux Pays-Bas. Le promoteur, qui a déjà livré des projets en France, en Allemagne et au Luxembourg, confirme ainsi ses ambitions étrangères. Jurgen Mesens admet que l’expansion à l’étranger résulte également d’une concurrence accrue au niveau national. Avec Futurn, Resolve, Global Estate Group, Hexagon et Hercull, entre autres, BVI.EU a de solides concurrents, surtout en Flandre. «Outre ces acteurs professionnels, il y a également de nombreux développeurs locaux ou occasionnels, note Jurgen Mesens. Et puis, la Belgique n’est évidemment pas un grand marché…”

Les projets de BVI.EU sont-ils facilement exportables vers nos pays voisins? «Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années à la standardisation de nos produits, répond Jurgen Mesens. Mais quand on va à l’étranger, on sait aussi qu’il faut s’adapter aux réglementations et aux coutumes locales. C’est pourquoi nous avons une équipe dans chaque pays, qui travaille avec des partenaires locaux.»

En Allemagne notamment, Jurgens Mesen estime qu’il existe encore de nombreuses possibilités de réaménagement d’anciens sites industriels en parcs pour PME. D’ailleurs, BVI.EU était l’une des rares entreprises belges à être présente au salon international de l’immobilier Expo Real à Munich.

A Lübeck, dans le nord de l’Allemagne, BVI.EU a lancé cet été un parc d’activités qui ressemble beaucoup aux projets que le promoteur développe chez nous, à savoir 40 unités de PME et un bâtiment construit sur mesure au milieu de nombreux espaces verts. Jurgen Mesens note une différence importante avec notre pays.

Securex est entré ce printemps dans le capital de BVI.EU en tant qu’actionnaire minoritaire. L’intention est de développer une offre commune.

«La Belgique a toujours été un marché d’acheteurs, dit-il. Dans les pays voisins, nous louons beaucoup plus souvent. Cependant, au cours des deux dernières années, nous avons également vu la part des locations augmenter en Belgique. L’explication est simple: en raison de l’augmentation des taux d’intérêt, il est devenu plus difficile pour les petits entrepreneurs d’obtenir un financement. Pour nous, ce n’est pas si grave, car l’intérêt des investisseurs pour ce type de biens est toujours aussi grand. De plus, les rendements des immeubles commerciaux sont plus élevés que ceux du segment résidentiel.» BVI.EU étudie la possibilité de créer un fonds pour ses projets internationaux.

Services

En vue d’une expansion nationale et internationale, le prestataire de services RH et assureur Securex est entré ce printemps dans le capital de BVI.EU en tant qu’actionnaire minoritaire. Jusqu’alors, le fondateur Michel Meers en était l’unique actionnaire. Les deux parties se connaissaient déjà: la branche assurance de Securex a participé à la réalisation de certains parcs en tant que partenaire financier.

Lors de l’annonce de l’injection de capital, BVI.EU et Securex ont également annoncé leur intention de développer une offre commune. «Nous y travaillons, déclare Jurgen Mesens. BVI.EU et Securex ciblent chacune les PME dans leur propre domaine. En mettant en commun notre savoir-faire, nous pouvons soulager davantage nos clients et nos utilisateurs. Ainsi, nos services en matière de logement seront complétés par les services de Securex dans les domaines de l’administration, de l’assurance, des ressources humaines, etc. L’objectif est d’offrir un paquet total avec une approche sans souci du logement et de l’administration.”