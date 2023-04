Bruxelles reste dans le Top 10 des capitales européennes les plus chères pour construire

Bruxelles est passée de la 9e à la 10e place du classement des capitales européennes les plus chères pour les projets de construction, malgré une hausse des coûts de 16% en Belgique, selon le nouvel indice mondial de la société de conseil Arcadis.

Londres est la capitale la plus onéreuse mais est détrônée par Genève pour l’ensemble des villes à l’échelle mondiale.

La société de conseil Arcadis indique que la croissance des coûts de construction en Belgique est légèrement supérieure à la médiane européenne, notamment en raison de l’augmentation du coût des matériaux et des salaires.

L’accélération globale des prix de construction a néanmoins touché tous les pays, entraînée par l’inflation mondiale et les investissements nécessaires dans les bâtiments basse énergie. « Cependant, les avantages manifestes et les économies à long terme ne manquent pas », souligne Arcadis. « Cet aspect est également important pour Bruxelles, étant donné que la capitale belge dispose d’un parc immobilier et d’infrastructures relativement anciens. Cela signifie que les investissements futurs dans la construction durable seront considérables et indispensables. »

La société de conseil constate d’ailleurs que le secteur belge de la construction semble « relativement bien résister aux chocs » mais que la hausse des prix des matières premières et des taux d’intérêt invitent à la prudence. Selon l’indice mondial des coûts de construction, Londres et la capitale européenne la plus chère pour construire, devant Oslo, Copenhague, Dublin et Berlin. Genève domine par contre le classement des villes à l’international, devant Londres, New York, San Francisco et Munich. Bruxelles occupe la 47e place sur les 100 villes du panel.