Banimmo relance un projet mixte sur l’ancien parking du Palais des Congrès de Charleroi

Dans le haut de la ville, la dalle de l’ancien parking du Palais des Expositions et ses abords attendent désespérément d’accueillir un projet immobilier urbain d’envergure.



Banimmo, aujourd’hui plein propriétaire des deux parkings du Palais des Expositions (qui aura désormais ses parkings en sous-sol), travaille sur ce projet depuis plusieurs années déjà. Avant lui, plusieurs avatars portés notamment par Foruminvest (CityMall) ont couru sur cette vaste dalle urbaine sous-exploitée et peu conviviale.



Un premier masterplan avait été commandé aux bureaux d’urbanisme spécialisés MSA et Reservoir A. Suite au feu vert des autorités urbaines, l’élaboration d’un nouveau SOL (Schéma d’Orientation Local) a été lancée, en collaboration avec City-Tools (urbaniste), Bas Smets (paysagiste), Sureal (durabilité) et Stratec (mobilité et environnement). Elaboré en concertation étroite avec la Ville de Charleroi et la Région wallonne, ce nouveau schéma prévoit un développement à usage mixte qui sera actualisé pour atteindre environ 60.000 m2 de surface plancher logés entre ring et desserte des bus du TEC.

© Asymétrie

Quartier durable et phasé



L’élément central et structurant du projet mixte sera un nouveau parc urbain dessiné par Bas Smets: l’organisation des pôles de logements, de bureaux et de commerces s’articulera en fonction de ce parc central qui fait cruellement défaut dans le quartier. «Le projet sera bien sûr phasé en fonction de l’évolution du marché et des besoins futurs du cœur de ville, actuellement en pleine mutation urbanistique et démographique», précise Laurent Calonne, le CEO de Banimmo.