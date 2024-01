Baisse des crédits hypothécaires: le désir des Belges de construire s’amenuise

Le nombre total de demandes de crédit hypothécaire en 2023, en excluant les refinancements, a baissé d’un peu plus de 24% par rapport à l’année précédente, indiquent vendredi l’Union professionnelle des crédits (UPC) et Febelfin, la fédération du secteur financier.

Ainsi, 267.000 demandes pour un montant total de 48,3 milliards d’euros ont été introduites auprès des banques l’an dernier. La baisse atteint également 24% concernant les montants.

Plus de 180.000 dossiers de crédits (hors refinancement) ont été octroyés, pour un montant de près de 30 milliards d’euros, soit une diminution d’environ 30% (en nombre et en montant) par rapport à 2022.

Le désir des Belges de construire semble s’amenuiser alors que les demandes de crédit dans ce but ont reculé de plus de 44% en nombre et de près de 45% en montant.

L’achat d’une habitation à rénover se porte mieux, avec un recul de 9% seulement en termes de nombre de crédits « achat + rénovation » et de 14,5% en montant.

Une pause après 2 années records

L’UPC et Febelfin soulignent que 2021 et 2022 avaient été des années record pour les crédits hypothécaires. La hausse des taux d’intérêt, restreignant la capacité d’emprunt et de remboursement, a logiquement marqué une pause à l’explosion immobilière.

C’est surtout le premier semestre 2023 qui a souffert, avec un recul de 36,1% par rapport à la même période en 2022. Les six derniers mois de l’année ont connu une baisse moins importante (-23,3%).

