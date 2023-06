Au Coq, « la hausse des prix devrait se poursuivre »

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur Le Coq-Wenduine, qui a connu l’année dernière la plus forte augmentation de prix de toutes les communes côtières.

Le marché immobilier du Coq-Wenduine se compose de deux sous-segments. “D’une part, il y a le marché de la vente, où l’offre d’appartements est assez importante, explique Manon Debree, d’Immo Vinck. Ce segment reste très populaire auprès des jeunes retraités qui souhaitent s’installer définitivement ici. Les biens prêts pour occupation se vendent de toute façon beaucoup plus facilement que ceux nécessitant encore des rénovations, même si celles-ci sont superficielles ou purement esthétiques.

D’autre part, il y a le marché de la location: nous constatons que la demande de biens à louer à l’année est supérieure à l’offre.” Nikolas Winne, d’Immo Wenduine, qualifie de “normal” le nombre de biens à vendre ou à louer dans sa région. “Dans les lieux touristiques, il y a évidemment beaucoup de résidents secondaires, et il y a toujours plus de mouvement dans ces endroits, explique-t-il. D’ailleurs, les amateurs de résidences secondaires achètent surtout des appartements, de sorte que l’offre de maisons dans ce segment est assez limitée aujourd’hui.”

L’année dernière, un appartement ancien se vendait en moyenne 225.000 euros au Coq ou à Wenduine, selon les statistiques des notaires. C’est à peu près le même prix médian que pour l’ensemble de la côte belge (230.000 euros). Il est toutefois intéressant de noter que les prix au Coq-Wenduine ont augmenté respectivement de 10,3 et 15,4% en un an, tandis que la moyenne de la côte a enregistré une baisse de 2,1%.

En ce qui concerne les ventes de maisons, Le Coq, avec un prix médian de 355.500 euros, est plus cher que Wenduine (311.000 euros). A titre de comparaison, la moyenne pour l’ensemble des stations balnéaires belges était de 300.000 euros l’année dernière. Entre 2021 et 2022, Le Coq (+14,5%) et Wenduine (+22%) ont donc connu la plus forte augmentation des prix des maisons de la côte belge.

La société de données immobilières SmartBlock collecte les prix demandés pour les appartements neufs. Au Coq, ceux-ci se vendent aujourd’hui 303.124 euros, soit un quart de moins que la moyenne de la côte belge (396.509 euros). Wenduine, avec 404.268 euros, est toutefois nettement plus chère que Le Coq.

Mauvais score énergétique

“Dans un avenir proche, la hausse des prix devrait se poursuivre, estime Nikolas Winne. C’est particulièrement vrai pour les emplacements de premier choix, comme la digue, où l’offre est limitée. Sans surprise, nous constatons que les appartements présentant une mauvaise performance énergétique ont du mal à trouver un nouvel acquéreur.”

“Les appartements prêts à être emménagés et les projets de construction neuve se situent en très bonne place sur le marché, affirme de son côté Manon Debree. Leurs prix continueront d’augmenter, mais sans doute dans une moindre mesure qu’actuellement.”