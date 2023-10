Appartemens neufs : Bruges, une ville relativement chère

Bruges est une ville relativement chère si l’on souhaite acquérir un appartemens neuf. Avec un prix médian de 396.000 euros, Bruges est à peine plus abordable que Gand (398.000 euros). Les prix des nouvelles constructions y poursuivent leur hausse (+3,8%).

Au niveau provincial, Smartblock, spécialiste de l’analyse des données de l’immobilier résidentiel, enregistre une nouvelle augmentation des prix de 3,5%. Le prix médian au mètre carré s’élève à 2.692 euros. L’arrondissement de Dixmude a connu la plus forte hausse de prix sur un an (+5,5%). Le prix médian du mètre carré est le plus élevé à Furnes (4.083 euros). Cet arrondissement regroupe notamment trois des 10 communes côtières, à savoir La Panne, Coxyde et Nieuport.

Pour ce qui est des prix au mètre carré des appartements neufs, Tielt est l’arrondissement le moins cher de Flandre- Occidentale. Le prix du mètre carré s’y élève à 2.399 euros.

Zoom sur le projet de Dammepark

Sur l’ancien site industriel de l’entreprise métallurgique Parts & Components, dans la Dammestraat-West à Roulers, le promoteur immobilier GML Estate construit un nouveau quartier résidentiel. Cinquante maisons et cinquante appartements seront érigés dans un parc de trois hectares répartis en quatre groupes de bâtiments. L’architecture est signée Perifer. L’architecte paysagiste Avant Garde est chargé de la conception du parc.

Les travaux ont commencé en 2022. La moitié des unités résidentielles du premier lot ont été vendues. GML Estate prévoit de livrer les premières unités en 2024. Pour un appartement une chambre de 71 m2 (plus une terrasse de 10 m2), les prix commencent à 194.020 euros. Les prix des appartements deux chambres débutent à 203.500 euros. Les maisons affichent un prix de départ de 251.000 euros.