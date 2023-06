Altarea et Tikehau Capital s’associent pour lutter contre la dette immobilière

La plateforme de dette immobilière lancée par les deux spécialistes se fixe un objectif de financement de l’ordre du milliard d’euros et bénéficie d’emblée d’un engagement de 200 millions.

La stratégie du fonds qui vient d’être créé de concert par les groupes français Altarea et Tikehau Capital, présent sur le marché belge, visera à offrir des solutions de financement face à l’importante pénurie de liquidités qui fragilise actuellement le secteur immobilier. «Le fonds pourra financer un large spectre d’actifs immobiliers: bureaux, commerces, biens industriels, logements, logistique ou hôtellerie», assurent ses géniteurs.

La nouvelle plateforme de financement commune ciblera prioritairement les actifs ou les entreprises traditionnelles de l’immobilier via des instruments adaptés (dette junior, mezzanine ou unitranche). Elle capitalisera bien sûr sur les expertises complémentaires d’Altarea (promoteur immobilier et investisseur) et Tikehau Capital en matière immobilière et de dette privée.

«Nous identifions un certain nombre d’opportunités à venir en Europe, notamment dans un environnement où les taux d’intérêt sont en forte hausse et où les liquidités se tarissent. Tout en apportant des solutions de financement indispensables aux propriétaires et promoteurs immobiliers européens, notre nouvelle plateforme offrira aux investisseurs qui nous font confiance des rendements compétitifs», précise Antoine Flamarion, le cofondateur de Tikehau Capital, groupe spécialisé dans la gestion d’actifs alternatifs, notamment immobiliers (près de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion), présent aujourd’hui dans 14 pays.