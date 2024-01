Acheter son propre bien quand on vit à l’étranger, c’est le rêve de nombreux expatriés. Encore faut-il qu’il soit rentable… Tous les pays n’offrent pas les mêmes conditions. L’investissement à long terme sera-t-il intéressant? La compagnie d’assurances William Russel a listé les États où s’installer en 2024.

Que vous achetiez un bien immobilier pour y vivre, en vue de le louer ou simplement comme immeuble de placement, vous devez vous assurer que votre investissement est solide. William Russel, compagnie spécialisée dans les assurances pour expatriés, a parcouru le monde à la recherche des meilleurs pays où investir dans l’immobilier en 2024. Voici le fruit de leur enquête.

Immobilier: 4 pays où il fait bon investir

Un appartement au cœur d’une ville animée, une maison familiale non loin de la mer, un petit chalet à la montagne… Être expatrié ET propriétaire n’est pas donné à tout le monde. Avant de choisir le pays où déposer vos bagages, posez-vous les bonnes questions:

le pays dispose-t-il d’infrastructures solides?

le gouvernement est-il stable?

comment se porte l’économie?

y a-t-il beaucoup d’expatriés?

comment évolue le marché de l’immobilier ces dernières années (et sur la période 2022-2023)?

l’immobilier reste-t-il abordable?

1. La Turquie, une économie en développement

La Turquie est déjà considérée comme l’un des pays les moins chers pour les expatriés. Ce qui en fait une destination idéale à l’heure où le coût de la vie ne cesse d’augmenter. De plus, c’est actuellement une période particulièrement propice pour l’économie turque. « Dans un contexte d’investissements en plein essor, le tourisme en Turquie a atteint des niveaux record », explique la compagnie d’assurances.

La possession d’un bien immobilier constitue donc une excellente opportunité pour la location de vacances à court terme. Antalya, Bodrum et Bursa font partie des destinations préférées des expatriés.

De manière générale, les prix de l’immobilier résidentiel ont connu une hausse sans précédent, avec une augmentation de 86,5% sur un an jusqu’en octobre 2023, selon la Banque centrale de Turquie. Et ce n’est pas fini… « Le secteur devrait connaître une croissance supplémentaire de 70% d’ici 2028, avec des investissements pouvant atteindre 150 milliards de dollars », estime William Russel.

Quelques chiffres: – Croissance des prix de l’immobilier en 2022-2023: +132,84%

– Ratio prix moyen de l’immobilier/revenu moyen: 13,9x

– Population d’expatriés : 1,2 million

2. La Grèce, le retour d’une puissance économique majeure

En 2023, l’économie grecque continue à se redresser, et a pu récupérer une grosse partie de l’argent qui lui avait été amputé lors de la crise de la dette de 2008. Les obligations du pays affichent même la meilleure performance en 2023, comme la Bourse d’Athènes. La Grèce a même été sacrée « Pays de l’année » par The Economist.

Malgré les incendies, le tourisme affiche des niveaux records. En mai, les revenus touristiques grecs ont atteint 1,75 milliard d’euros, contre 1,4 milliard un an plus tôt, d’après les données publiées fin juillet par la Banque de Grèce.

Un contexte favorable qui a des effets bénéfiques sur les marchés, dont notamment le marché immobilier résidentiel. Celui-ci continue de surprendre positivement. Les prix de l’immobilier progressent en dépit du ralentissement dû à la pandémie de Covid et de l’inflation des prix de l’énergie. Ce serait le moment idéal pour investir, selon l’enquête de William Russel. Les prix sont encore inférieurs à ceux du marché européen, mais devraient augmenter dans les années à venir.

Quelques chiffres: – Croissance des prix de l’immobilier en 2022-2023 : +14,45%

– Ratio prix moyen de l’immobilier/revenu moyen : 11,7x

– Population d’expatriés : 440 000

3. Les Émirats Arabes Unis, bien plus que Dubaï

Quand on parle des Émirats Arabes Unis, on pense directement à la ville futuriste de Dubaï. Exonérée d’impôt, cette Cité-État est l’endroit idéal pour les expatriés qui souhaitent maximiser leurs revenus. À condition bien sûr d’être conscient du coût de la vie exorbitant. Ce n’est pas pour rien que c’est devenu le paradis des influenceurs et autres riches célébrités. Dubaï a d’ailleurs été classée parmi les villes les plus chères au monde pour les expatriés en 2023.

Mais finalement, il n’y a pas que dans cet empire du négoce qu’il fait bon investir. Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah… Ses six voisins connaissent eux aussi une période de forte croissance. Au point d’attirer leur propre population d’expatriés.

Prenons l’exemple de Ras Al Khaimah. Selon l’Expat City Ranking de 2023, c’est là que les expatriés bénéficient de la plus grande satisfaction globale au travail et de la 2e place en ce qui concerne les meilleures options de carrière personnelle. Ce qui en fait l’une des meilleures villes pour travailler à l’étranger. Et côté immobilier? « De nouveaux lotissements, particulièrement concentrés autour de Mina Al Arab, de l’île d’Al Marjan et d’Al Jazirah Al Hamra, devraient connaître une forte croissance en 2024 », prédit la compagnie d’assurances William Russel.

Quelques chiffres: – Croissance des prix de l’immobilier en 2022-2023 : +13,97%

– Ratio prix moyen de l’immobilier/revenu moyen : 3,3x

– Population d’expatriés : 9 millions

4. Le Mexique, un potentiel de croissance immobilière

Depuis le Covid, les étrangers du monde ont fait de la capitale mexicaine une destination de choix pour télétravailler. On appelle ces expatriés « les nomades numériques ». Un boom qui a mené à la création d’un visa simplifié pour les travailleurs à distance, le Temporary Residence Visa. De quoi faciliter la migration… et encourager une hausse des prix de l’immobilier.

Une hausse qui reste stable et attractive pour les expatriés européens, qui bénéficient d’un pouvoir d’achat bien plus élevé que les habitants locaux. La propriété moyenne ne coûterait que 100.000 euros, selon William Russel. Avec un excellent potentiel de croissance, investir dans un logement devient donc particulièrement intéressant. Que vous soyez à la recherche d’une résidence secondaire en bord de mer ou d’un bien locatif, les possibilités sont vastes.

Un autre avantage non négligeable de l’investissement immobilier au Mexique pour les expatriés est le coût de la vie abordable. Les dépenses quotidiennes sont généralement plus bas qu’en Europe, malgré l’inflation généralisée.

Quelques chiffres: – Croissance des prix de l’immobilier en 2022-23 : +11,68%

– Ratio prix moyen de l’immobilier/revenu moyen : 8,6x

– Population d’expatriés : 1,2 million

