A Knokke, « les prix ont augmenté incroyablement vite »

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur Knokke-Heist, qui confirme sa réputation de station balnéaire la plus chère, avec une évolution des prix déconnectée de ce qui se passe dans le reste du pays.

A Knokke-Heist, “55% des biens immobiliers sont des résidences secondaires, qui se vendent et se louent plus souvent que les habitations permanentes, explique Alex Dewulf, de l’agence immobilière du même nom. Le marché est donc dynamique.”

Malgré la forte hausse des taux hypothécaires, les ventes de résidences secondaires se maintiennent. En effet, de nombreux acheteurs ne contractent pas de prêt hypothécaire pour leur acquisition. Ils considèrent une résidence secondaire comme un investissement sûr pour leurs économies, qui les protège quelque peu de l’inflation.

“En raison de cette inflation plus élevée, davantage de propriétaires préfèrent conserver leur bien plutôt que de vendre”, explique Mathieu Deroo d’Immo Deva. L’offre est donc plus faible qu’il y a cinq ans, bien qu’une hausse des ventes ait été constatée l’année dernière. Les biens qui ne nécessitent pas de travaux et performants énergétiquement sont de toute façon très prisés.

“Nous constatons également que de plus en plus d’acheteurs font de Knokke-Heist leur résidence principale, note l’agent immobilier. Ils y résident généralement quelques jours par semaine. Le développement du télétravail, le fait que la plupart des babyboomers soient maintenant à la retraite et la facilité d’accès à l’A11 y contribuent.”

Un marché déconnecté

Les acheteurs d’une maison ou d’une villa sur le marché secondaire à Knokke l’année dernière l’ont payée en moyenne 683.750 euros, selon les statistiques des notaires (ce qui représente une légère baisse de 2,7% par rapport à 2021). Le prix médian à Heist était de 435.000 euros (-2,2%).

Un appartement existant à Knokke coûtait 572.750 euros l’année dernière (+14,6%). A Heist, il fallait payer en moyenne 337.000 euros (+6,6%). Ceux qui voulaient une vue sur la mer à Knokke devaient débourser 867.500 euros. C’est beaucoup, mais 16,2% de moins que l’année précédente (le prix médian était alors de 1.035.000 euros). A Heist, les prix tournaient en moyenne autour des 400.000 euros pour un appartement sur la digue, soit 18,1% de plus qu’en 2021.

“L’évolution des prix est, ici, totalement déconnectée de ce qui se passe dans le reste du pays, déclare Alex Dewulf. Ils ont augmenté incroyablement vite, surtout dans le segment le plus onéreux. Depuis l’été dernier, le marché s’est un peu ralenti, mais en raison de leur offre limitée, cette tendance ne concerne pas les villas les plus chères et les grands appartements du Zoute.”

Peu de nouvelles constructions

Knokke-Heist reste le marché immobilier secondaire le plus cher de la côte. Mais qu’en est-il de l’offre de logements neufs? “Peu de nouvelles constructions sont disponibles sur le marché dans notre commune, affirme Mathieu Deroo. Ce qui se traduit par une forte augmentation des prix dans ce segment.”

Selon la société SmartBlock, le prix moyen demandé pour un appartement neuf à Knokke-Heist est de 740.817 euros (+9,50% en un an). A titre de comparaison, la moyenne pour l’ensemble de la côte belge est de 396.509 euros. Si vous préférez le Zoute, vous devrez débourser en moyenne 991.919 euros pour un appartement neuf. C’est 2,5 fois plus que la moyenne de la côte.