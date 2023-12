A Ganshoren, un parc de 1.000 logements sociaux à repenser

L’appel à auteur de projet qui vient d’être lancé par LoJeGa, la société des logements sociaux de Ganshoren et Jette, vise à cadrer la rénovation d’un important parc de logements sociaux communaux.

Sur les hauteurs de Ganshoren, entre les avenues des Neuf Provinces, Van Overbeke et Joseph Peereboom, ce sont pas moins de 1.000 logements répartis dans 14 immeubles qui vont faire l’objet d’une réflexion approfondie sur leur devenir. «Réaliser la rénovation d’un tel ensemble n’étant pas une opération courante, il est indispensable de bien la préparer, d’en étudier tous les effets», anticipent les services du maître architecte bruxellois.

Le processus global, qui sera encadré par ces derniers, vise à rénover «sobrement» et à isoler les logements, mais aussi à améliorer les autres fonctions du site tels que les parkings ou les équipements actuels. L’objet du marché publlice porte le nom d’Etude de faisabilité «Les villas de Ganshoren»

LoJeGa, la société de logement qui joue le rôle de maître d’ouvrage, recherche une équipe pluridisciplinaire motivée pour mener l’étude de faisabilité technique et économique. Cette étude comportera deux volets: le premier consiste à réaliser des scénarios de redéveloppement et de rénovation de huit des tours avec un phasage cohérent, sur base d’un diagnostic détaillé de l’ensemble du site. Le second volet concerne les parkings et les rez-de-chaussée de l’ensemble du site. Pour ce volet, l’étude devra s’accompagner d’une occupation temporaire du site et d’une démarche participative: LoJeGa souhaite mettre en place des espaces permettant d’expérimenter des fonctionnalités et des usages tout au long de l’étude afin d’affiner la stratégie globale de requalification des rez-de-chaussée, des espaces publics et des parkings.

Les candidatures doivent être déposées avant le 30 janvier prochain à 11 heures.