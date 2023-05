45.000 habitants ont quitté la Région bruxelloise en 2021

L’IBSA, l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse, tire la sonnette d’alarme: l’émigration en provenance de la capitale vers la Flandre et la Wallonie a explosé en 2021.

Très régulièrement ces dernières années, les ténors politiques se querellent sur les mouvements de population depuis et en direction de la capitale. Et on entend régulièrement – notamment lors de la fête de l’IRIS qui vient d’avoir lieu – tout et son contraire sur ces flux migratoires, certains prétextant que Bruxelles se vide ; d’autres, au contraire, que la capitale attire de plus en plus de nouveaux habitants.

En écho objectif à ces querelles de clocher, l’IBSA vient de publier son focus annuel 2021 sur l’évolution de la population en Région de Bruxelles-Capitale. Et le constat est tranchant: «Le solde migratoire interne s’est creusé comme jamais auparavant. La Région bruxelloise n’avait jamais perdu autant d’habitants vis-à-vis des deux autres régions du pays. Si les immigrations internes sont restées relativement stables, les émigrations ont particulièrement augmenté: avec une hausse inédite de 4.000 départs, il s’agit d’une augmentation de près de 10% sur un an. Au total, 45.000 habitants ont quitté la Région bruxelloise pour s’installer en Flandre ou en Wallonie durant la seule année 2021», constatent les analystes régionaux.

Les jeunes familles ont déserté la capitale

En observant à la loupe ce flux migratoire, on constate que l’exode depuis la capitale a particulièrement augmenté chez les 30-44 ans et chez les enfants de 5 à 9 ans.

Selon l’IBSA, ces habitants qui quittent la Région bruxelloise se dirigent particulièrement vers les communes de la (large) périphérie bruxelloise, dans le Brabant flamand et le Brabant wallon, mais aussi dans des communes plus éloignées, notamment en quête de logements plus abordables. C’est le cas de la vallée de la Dendre (Flandre orientale) et des régions de Charleroi et de La Louvière (Hainaut). Ces flux centrifuges renforcent le phénomène de périurbanisation.

Solde naturel encourageant

Du côté de la population bruxelloise, la nouvelle la plus encourageante est l’augmentation du solde naturel, soit l’excédent du nombre de naissances par rapport à celui des décès. Ce solde naturel monte à +6.841 unités en 2021, soit une augmentation de 2.000 unités en un an, même si la natalité et la fécondité poursuivent leur érosion. La principale raison de cet excédent naturel est que la mortalité régionale a retrouvé son niveau d’avant-pandémie.