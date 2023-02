Dans le cadre de sa semaine de l’immobilier, la Fédération des notaires a présenté lundi l’évolution du marché immobilier en Brabant wallon, où l’activité immobilière a diminué de 4,9% en 2022, par rapport à 2021. Le prix médian des maisons a augmenté de 4,2% en un an, atteignant 375.000 euros.

Les notaires constatent que le prix médian des maisons en Brabant wallon est supérieur de 172.500 euros au prix médian régional, qui est de 202.500 euros pour la Wallonie. Pour 2022, il était de 375.000 euros, contre 170.000 euros en Hainaut, 200.000 euros à Liège, 240.000 euros en Luxembourg, et 225.000 euros à Namur. Il dépasse également le prix médian national, qui est de 285.000 euros et flamand (315.000 euros).

En Brabant wallon, ce prix médian a augmenté de 4,2%. « Sans tenir compte de l’inflation, c’est la cinquième année consécutive que le prix médian en province du Brabant wallon augmente. En 2018, 50% des maisons vendues avaient un prix inférieur ou égal à 300.000 euros. En 2022, cette médiane a augmenté de 75.000 euros, soit plus de 25% de plus sans tenir compte de l’inflation », indiquent les notaires.

Lasne commune la plus chère de Wallonie

Ils précisent par ailleurs que ces prix sont très dispersés dans la Jeune Province, allant de 690.000 euros à Lasne à 240.000 euros à Hélécine. Dans plusieurs communes, des seuils ont été franchis l’an dernier: celui des 650.000 euros à Lasne, des 500.000 euros à Waterloo, ou encore des 300.000 euros à Ittre et Jodoigne. Certaines communes ont connu de fortes évolutions: + 21% à Ittre, + 19,1% à Rebecq, et + 15,4% à Waterloo.

Des diminutions sont enregistrées dans d’autres entités mais pour les notaires, cela peut s’expliquer par les hausses importantes enregistrées les années précédentes. La commune de Lasne reste la plus chère de Wallonie et la troisième plus chère de Belgique, derrière Woluwé-Saint-Pierre (725.000 euros) et Sint-Martens-Latem (716.000 euros).

Hausse de 6,9% pour les appartements

En ce qui concerne les appartements, le prix médian pour le Brabant wallon s’établit pour 2022 à 254.000 euros, soit une hausse de 6,9% en un an, et de 25 % de 2018 à 2022. « Le Brabant wallon reste la deuxième province la plus chère du pays, après le Brabant flamand. Le prix médian d’un appartement en Brabant wallon est supérieur de 37,3% (+69.000 euros) au prix médian wallon, et de 8,1% (+19.000 euros) au prix médian national. C’est la seule province wallonne dont le prix médian des appartements est supérieur à la médiane nationale », constatent les notaires.

Par ailleurs, entre 2018 et 2022, le Brabant wallon enregistre la troisième plus forte croissance du pays pour les appartements après Anvers et le Brabant flamand, avec une augmentation de 9,6% après inflation et un accroissement de plus 20.000 euros en valeur absolue.